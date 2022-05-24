Это не то, это другое. Светлана Журова заявила, что тренера не так поняли

"Самое удивительное, что слова тренера – это не расизм. Человек точно не имел ввиду никакого расизма, от слова совсем. Просто абсолютно не следил за тем, что говорил. Только в этом можно его упрекнуть, а не в том, что это был умышленный расизм. Каждому сейчас нужно понимать, что мы живем в другом мире и слишком много публичности, камер, общественного мнения. И игнорировать это никому не получится", – заявила Журова.