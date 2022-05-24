Депутат Госдумы рф, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова не считает расизмом слова тренера Андрея Воронкова про "обезьяну", передает Telegraf.com.ua.
Это не то, это другое. Светлана Журова заявила, что тренера не так поняли
Об этом Журова рассказала в комментарии для СЭ.
"Самое удивительное, что слова тренера – это не расизм. Человек точно не имел ввиду никакого расизма, от слова совсем. Просто абсолютно не следил за тем, что говорил. Только в этом можно его упрекнуть, а не в том, что это был умышленный расизм. Каждому сейчас нужно понимать, что мы живем в другом мире и слишком много публичности, камер, общественного мнения. И игнорировать это никому не получится", – заявила Журова.
Напомним, 12 мая "Локомотив" играл с "Уралочкой" в финале женского чемпионата россии по волейболу. Тренер калининградского клуба Андрей Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: "Почему опять ловишь эту обезьяну?". Кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.
В сети высмеяли слова Журовой, отметив, что в современной России идет подмена понятий.
Российский комментатор Дмитрий Губерниев публично осудил тренера, который отказался извиняться перед кубинкой. К слову, "Локомотив" под давлением общественности извинился перед волейболисткой.