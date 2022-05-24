В ходе учений протестирована готовность предприятия Tallinna Vesi реагировать на кибератаки

Учения провела группа кризисного управления Таллиннского департамента муниципальной полиции в режиме теоретических учений, в ходе которых была собрана Таллиннская команда по урегулированию кризисов, то есть представители всех таллиннских департаментов и районных управ, а также кибер-эксперты Таллиннского Технического университета и команда предприятия Tallinna Vesi AS.

В учениях принял участие вице-мэр Владимир Свет - он отметил, что деятельность проходила согласно плану и без значительных заминок. «Поскольку для нас это были первые киберучения, полученный опыт невероятно важен. Таллинн как крупнейшее местное самоуправление играет важную роль в предотвращении возможных кризисов и в том, чтобы справиться с ними. Поэтому мы упорно тренируемся, чтобы сотрудничество разных сторон было профессиональным и обстоятельным, а обмен информацией между ними был слаженным. Дождемся анализа экспертов-наблюдателей, но уверен, что вместе мы хорошо справились и готовы к возможным кризисным ситуациям», - сказал Свет.

Директор по производству AS Tallinna Vesi Ивар Руубель отметил, что задача предприятия в качестве поставщика важной для жизни услуги – быть всегда готовыми к кризисным ситуациям. «Поэтому такого рода учения в сотрудничестве с Таллинном и другими партнерами очень ценны для нас, они дают команде реальный опыт, как справиться с кризисной ситуацией и помогают понять, над чем нужно поработать», - сказал Руубель.

Хорошей организации кризисных учений способствовало проведение регулярной подготовки. Предыдущие крупные учения на уровне команды по урегулированию кризисов состоялись в 2021 году. Это были учения, в рамках которых отрабатывалась ликвидация последствий взрыва газа, эвакуация местных жителей и регулировка дорожного движения на месте происшествия.