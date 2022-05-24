«Вы будете гореть в аду»: Навальный назвал Путина сумасшедшим, а силовиков РФ - имбецилами

Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный не смог добиться отмены срока в 9 лет по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Московский городской суд 24 мая отказал в удовлетворении его апелляционной жалобы. Теперь Навального должны перевести в колонию строгого режима. Rus.Postimees изучил «последнее слово» политика, которого пытались убить российские спецслужбы. Он выжил, вылечился, вернулся в Россию и сел в тюрьму.
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