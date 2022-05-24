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«Вы будете гореть в аду»: Навальный назвал Путина сумасшедшим, а силовиков РФ - имбецилами

Иван Скрябин
, журналист
«Вы будете гореть в аду»: Навальный назвал Путина сумасшедшим, а силовиков РФ - имбецилами
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Алексей Навальный в суде. Февраль 2021 года.
Алексей Навальный в суде. Февраль 2021 года. Фото: /AP

Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный не смог добиться отмены срока в 9 лет по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Московский городской суд 24 мая отказал в удовлетворении его апелляционной жалобы. Теперь Навального должны перевести в колонию строгого режима. Rus.Postimees изучил «последнее слово» политика, которого пытались убить российские спецслужбы. Он выжил, вылечился, вернулся в Россию и сел в тюрьму.

Последнее слово человека на скамье подсудимых - его неотъемлемое право. Однако договорить такие речи Навальному, а их у него за полгода случилось уже 6-7, обычно непросто: его перебивают и выключают звук. Оппозиционер и начал с воспоминаний, как это бывало раньше, спросив, будут ли его перебивать и на этот раз. «Мы вас слушаем внимательно», - ответила судья

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