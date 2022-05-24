«Вы будете гореть в аду»: Навальный назвал Путина сумасшедшим, а силовиков РФ - имбецилами

Последнее слово человека на скамье подсудимых - его неотъемлемое право. Однако договорить такие речи Навальному, а их у него за полгода случилось уже 6-7, обычно непросто: его перебивают и выключают звук. Оппозиционер и начал с воспоминаний, как это бывало раньше, спросив, будут ли его перебивать и на этот раз. «Мы вас слушаем внимательно», - ответила судья