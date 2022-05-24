Госсуд принял в производство дело об обороте полумиллиона доз наркотиков

Вируский уездный суд 9 июля прошлого года признал 35-летнего Александра Пухова виновным в получении крупной имущественной прибили от оборота наркотических веществ в большом количестве и приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Срок отбытия наказания считается с момента задержания 27 мая 2020 года. В качестве дополнительного наказания, после завершения тюремного срока, суд постановил выслать Пухова из страны и на 10 лет ввел запрет на возвращение.

Изначально вместе с Пуховым под суд был отдан еще один человек, но его оправдали, поскольку прокурор отказался от обвинения в отношении него.

22 февраля этого года Тартуский окружной суд частично отменил приговор уездного суда и заменил наказание на 13 лет лишения свободы. Окружной суд признал Александра Пухова виновным в обороте наркотиков в больших количествах, совершенном в группе или с целью получения крупной имущественной прибыли. Один из трех принимавших решение судей предъявил особое мнение. Он не согласился с тем, что Пухова можно признать виновным при помощи так называемого определения выбора.

Согласно предъявленному обвинению, Пухов неоднократно приобретал различные наркотические вещества с целью дальнейшей реализации и получения большой имущественной прибыли, а также хранил их в своем гараже в Нарве до тех пор, пока в конце мая прошлого года они не были найдены и изъяты в ходе обыска.