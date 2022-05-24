В течение последнего года клиентам компании Reval Mööbel, за которой стоит паевое товарищество Agir, приходилось снова и снова разочаровываться, потому что мебель не доставлялась и деньги не возвращались, пишет потребительский портал Postimees.
Мебельный интернет-магазин не доставляет товар и не возвращает деньги: терпение клиентов на исходе
За последние полгода комиссией по потребительским спорам Департамента защиты потребителей и технадзора было получено 10 заявлений в отношении компании, и во всех случаях был сделан вывод о том, что компания подвела клиента и должна вернуть деньги. Однако возврат денег так и не происходил.
Поскольку мебель - вещь довольно дорогая, люди теряли солидные суммы. Например, один клиент ждет мебель стоимостью 1174,57 евро с августа прошлого года. Компания несколько месяцев обещала, что мебель все-таки придет. Через полгода после получения денег предприятие Agir OÜ признало, что срок доставки мебели по-прежнему неясен. Компания выразила согласие вернуть деньги возмущенному клиенту, но по сей день этого не сделала.
Другому покупателю компания в конце ноября прошлого года пообещала вернуть 653,63 евро за так и не полученный товар. Однако деньги не поступили. Третий покупатель, обратившийся в комиссию по потребительским спорам, с июня прошлого года безрезультатно ждет комплект столов стоимостью 264,02 евро.
«Я уже писала и звонила, и все время только обещания. Защита прав потребителей рекомендует обращаться в суд», — делится своим опытом в Facebook Сигне Паю, которая четыре месяца ждет купленный диван. Компания постоянно извиняется, но ничего не меняется, а предупреждающие комментарии, появляющиеся под рекламными объявлениями, попросту удаляются.
«Сейчас второй месяц жду шкаф; месяц назад сказали, что транспортная компания обанкротилась, и они будут заключать новый договор с новой компанией, а потом снова свяжутся со мной. С тех пор больше ничего не было слышно», — рассказал о своем опыте другой клиент.
По словам главы компании Ильмара Смирнова, все дело в обанкротившихся поставщиках, тогда как сами они ничего плохого не сделали.
«Мы занимаемся всеми своими клиентами. Некоторые из наших денежных возвратов задерживаются, и, поскольку наши поставщики обанкротились, мы не смогли доставить товары всем. Каждый, кто готов ждать свой товар, получит его. Может быть, это произойдет не так быстро, как хотелось бы», — сказал Смирнов. Однако некоторые покупатели уже почти год ждут денег или товара, но нигде не видно ни того, ни другого.