Мебельный интернет-магазин не доставляет товар и не возвращает деньги: терпение клиентов на исходе

За последние полгода комиссией по потребительским спорам Департамента защиты потребителей и технадзора было получено 10 заявлений в отношении компании, и во всех случаях был сделан вывод о том, что компания подвела клиента и должна вернуть деньги. Однако возврат денег так и не происходил.

Поскольку мебель - вещь довольно дорогая, люди теряли солидные суммы. Например, один клиент ждет мебель стоимостью 1174,57 евро с августа прошлого года. Компания несколько месяцев обещала, что мебель все-таки придет. Через полгода после получения денег предприятие Agir OÜ признало, что срок доставки мебели по-прежнему неясен. Компания выразила согласие вернуть деньги возмущенному клиенту, но по сей день этого не сделала.

Другому покупателю компания в конце ноября прошлого года пообещала вернуть 653,63 евро за так и не полученный товар. Однако деньги не поступили. Третий покупатель, обратившийся в комиссию по потребительским спорам, с июня прошлого года безрезультатно ждет комплект столов стоимостью 264,02 евро.

«Я уже писала и звонила, и все время только обещания. Защита прав потребителей рекомендует обращаться в суд», — делится своим опытом в Facebook Сигне Паю, которая четыре месяца ждет купленный диван. Компания постоянно извиняется, но ничего не меняется, а предупреждающие комментарии, появляющиеся под рекламными объявлениями, попросту удаляются.

«Сейчас второй месяц жду шкаф; месяц назад сказали, что транспортная компания обанкротилась, и они будут заключать новый договор с новой компанией, а потом снова свяжутся со мной. С тех пор больше ничего не было слышно», — рассказал о своем опыте другой клиент.

По словам главы компании Ильмара Смирнова, все дело в обанкротившихся поставщиках, тогда как сами они ничего плохого не сделали.