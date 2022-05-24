Будущим летом в Таллинне будет установлен 91 общественный туалет, включая временные. Дополнительно временные уличные туалеты установят районные управы.
Предстоящим летом в Таллинне будет установлен 91 общественный туалет
Этим летом в Таллинне появится 14 полностью автоматизированных уличных туалетов, 11 контейнерных, 6 санитарных контейнеров на пляжах и 60 временных туалетов, которые установят на летний сезон.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии, отметив, что установленные в ходе реновации парка Мянни в Мустамяэ контейнерные туалеты служат примером того, что в городском пространстве повсеместно появляются новые общественные туалеты.
В четверг, 26 мая, в 11 часов в парке Мянни вице-мэр Владимир Свет и заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг представят концепцию установки и планирования общественных туалетов в городском пространстве, в том числе при планировании парков и крупных игровых площадок.