Предстоящим летом в Таллинне будет установлен 91 общественный туалет

Этим летом в Таллинне появится 14 полностью автоматизированных уличных туалетов, 11 контейнерных, 6 санитарных контейнеров на пляжах и 60 временных туалетов, которые установят на летний сезон.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии, отметив, что установленные в ходе реновации парка Мянни в Мустамяэ контейнерные туалеты служат примером того, что в городском пространстве повсеместно появляются новые общественные туалеты.