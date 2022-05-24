Уход российского продавца электричества "РАО Интер" с рынков стран Балтии и Финляндии увеличил рабочую нагрузку на Нарвские электростанции, поэтому Enefit Power отложил запланированное на эту неделю начало профилактических ремонтных работ энергоблока, сообщил Rus.Err.ee.
Большой спрос на электричество отодвинул начало профилактических работ на Нарвской электростанции
По словам председателя правления AS Enefit Power Андреса Вайнола, обычно профилактические и ремонтные работы на электростанциях планируются минимум за год, но этим летом при ремонте энергоблоков нужно учитывать очень быстро меняющуюся рыночную ситуацию и тот факт, что давно запланированную профилактику придется отложить.
«Еще в начале этой недели мы знали, что начнем профилактические работы на одном из своих энергоблоков, поскольку эстонско-латвийская мощность передачи сокращается в два раза, с тысячи до 500 мегаватт. Это ограничение аннулировали, и поскольку спрос на рынке такой большой, а цены такие высокие, то мы должны были тоже быстро отреагировать и отложить профилактику», - сказал Вайнола, добавив, что такие же ситуации могут повториться и в осенне-зимний период.