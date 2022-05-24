Большой спрос на электричество отодвинул начало профилактических работ на Нарвской электростанции

По словам председателя правления AS Enefit Power Андреса Вайнола, обычно профилактические и ремонтные работы на электростанциях планируются минимум за год, но этим летом при ремонте энергоблоков нужно учитывать очень быстро меняющуюся рыночную ситуацию и тот факт, что давно запланированную профилактику придется отложить.

«Еще в начале этой недели мы знали, что начнем профилактические работы на одном из своих энергоблоков, поскольку эстонско-латвийская мощность передачи сокращается в два раза, с тысячи до 500 мегаватт. Это ограничение аннулировали, и поскольку спрос на рынке такой большой, а цены такие высокие, то мы должны были тоже быстро отреагировать и отложить профилактику», - сказал Вайнола, добавив, что такие же ситуации могут повториться и в осенне-зимний период.