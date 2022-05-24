За последние три месяца в Ляэне-Вирумаа были совершены акты вандализма против трех памятников советским воинам. 1 марта в Раквере был изрисован памятник на братской могиле. 15 апреля в Тапа обнаружили, что монумент запачкан похожим на шпаклевку веществом, а 21 мая в Вызу был изрисован памятник на братской могиле.
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Был ли найден вандал, осквернивший памятники?
Был ли найден вандал, осквернивший памятники?
Можно было бы подумать, что у полиции нет никаких зацепок, но на самом деле они есть. Предполагаемый вандал, который изрисовал памятник на братской могиле в Раквере, попал в поле зрения камеры видеонаблюдения 1 марта в 17.25.