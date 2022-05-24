ВИДЕО ⟩ На учениях «Ёж» отрабатывали одновременный обстрел из реактивных систем залпового огня

Во второй половине дня в понедельник, 23 мая, 19-я батарея 26-го Королевского артиллерийского полка Великобритании произвела выстрел из реактивной системы залпового огня M270 (Multiple Launch Rocket System – MLRS) на реактивной системы залпового огня центральном полигоне Сил обороны в уезде Харью.

Обе ракетные системы совместно выпустили учебные ракеты малой дальности, все из которых поразили намеченные цели.

«MLRS – единственное высокоточное оружие в британской армии. Он способен менее чем за минуту выпустить до 12 ракет на дальность до 84 километров», – сказал лейтенант Лорен Бейли, офицер по безопасности стрельбы британского подразделения.

В то же время союзные силы США обстреляли морские цели к северу от полуострова Ундва на Сааремаа из реактивной системы залпового огня M142 HIMARS.

Недалеко от Ундвa те же цели были атакованы американскими штурмовиками А-10. Вся операция проходила под контролем эстонских командных и координационных элементов.

«Получив вызов на огневую поддержку из Эстонии, мы определили цели в сотрудничестве с эстонским подразделением, передали эту информацию в цифровом виде батальону под моим командованием и безупречно выполнили задачу», – рассказал полковник Крис Макки, командир 169-й артиллерийской бригады США на острове Сааремаа.

Стрельбы проводились в рамках совместных учений союзных государств Defender Europe 22 и Сил обороны Эстонии Siil 2022.

«Я всегда был впечатлён тем, на что способны Силы обороны Эстонии и Кайтселийт. Это высококлассные солдаты. Мы всегда рады приехать сюда на совместные учения. Это выгодно для обеих сторон», – сказал бригадный генерал Джори Робинсон, командующий 175-й воздушной национальной гвардией Мэрилендa.

Реактивная система залпового огня большой дальности позволяет наносить удары по стратегически важным целям на большом расстоянии. Эти пусковые установки используют тактику «стреляй и уходи», чтобы избежать ответного огня противника.

Системы вооружения используют дальнобойные высокоточные боеприпасы, способные вести огонь на дальности свыше 300 километров