Rail Baltic Estonia и Транспортный департамент подписали соглашение о сотрудничестве по строительству виадука Ассаку, который объединяет компетенции двух организаций для успешного строительства железной дороги. Сотрудничество важно, поскольку в ближайшие годы объемы строительства железнодорожной инфраструктуры значительно возрастут, пишет Postimees.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Строительство Rail Baltic обретает видимые очертания
По словам председателя правления Rail Baltic Estonia Анвара Салометса, они несут социальную ответственность за вывод на рынок запланированных объемов строительства. Объекты, подобные виадуку Ассаку, который будет построен на пересечении Тартуского шоссе и железной дороги Rail Baltic, в настоящее время строятся в Рапламаа в волости Кохила, и в будущем строительные работы все больше будут охватывать Рапламаа и Харьюмаа. В этом году планируется провести тендеры на строительство других виадуков и экодуков и до конца года заключить договоры на строительство.
«В денежном выражении это означает направление в экономику Эстонии ста миллионов евро», — сказал Салометс.
Тендер на строительство терминала Ülemiste является крупнейшим инфраструктурным проектом в истории Эстонии, ориентировочная стоимость которого составляет 175 миллионов евро.
Осенью планируется объявить о первых тендерах по основной трассе. Это участки Юлемисте-Соодевахе и Рапла-Мяливере, длина которых составляет 10-12 километров. Ожидается, что строительные договоры будут заключены следующей весной, а продолжительность строительных работ на этих участках оценивается в четыре-пять лет.
Цены стабилизировались
Первый шок на рынке строительных материалов, обусловленный войной в Украине прошел, цены стабилизировались. «Цены, которые мы видели в первые недели войны, стабилизировались на более высоком ценовом уровне, и мы не видим никаких опасений, что материалы могут не поступить. Есть задержки в цепочках поставок, но сейчас вырабатываются новые цепочки, так что из-за нехватки материала дело не встанет», — подтвердил Салометс.
Rail Baltic Estonia каждые несколько недель пересматривает цены на основные ресурсы и рассчитывает на основе существующих договоров на строительство, хватит ли имеющихся денег. «Цена выросла, но мы также добились некоторой экономии и надеемся, что за счет этого сможем выровнять ситуацию, — сказал Салометс. — На данный момент существует определенный уровень равновесия, но я не знаю, продлится ли он».
Салометс не хочет оценивать увеличение бюджета на маршруты и остановки. «Там все настолько произвольно, а поскольку цифры большие, любая индексация или игра с коэффициентами дают такое большое увеличение, что нет смысла с ними играть», — сказал он.
Виадук строится с удвоенной скоростью
По словам председателя правления строящей виадук Ассаку компании TREV-2 Grupp Свена Пертенса, вопрос, строить ли вообще этот объект, встал перед ними только в марте. Было принято решение о строительстве и заказана необходимая для строительства объекта арматура, цены на которую были значительно дороже, чем до войны. Сейчас в объект вложено столько ресурсов, что ожидается, что виадук Ассаку стоимостью 3,3 миллиона евро будет завершен в два раза быстрее запланированного - за один год.
«Мы хотим быстро все сделать, чтобы не пришлось законсервировать объект на зиму и перезапускать его весной», — объяснил Пертенс.
Остановка "Ассаку" на трассе Rail Baltic является для волости Раэ важным транспортным узлом, который также рассматривается как важный инфраструктурный проект для соседних муниципалитетов. По словам старейшины волости Раэ Анны Ыуэкаллас, в будущем через остановку может пройти автономный коридор общественного транспорта, а также здесь может появиться пункт зарядки для проката автомобилей и электромобилей. «Поскольку остановка еще не спроектирована, все это еще можно учесть при проектировании», — сказала Ыуэкаллас.