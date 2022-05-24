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Цепная авария с участием шести автомобилей спровоцировала пробку на Ярвевана-теэ

rus.postimees.ee
Цепная авария с участием шести автомобилей спровоцировала пробку на Ярвевана-теэ
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Ummik Järvevana teel suunaga Mustamäe poole. FOTO: Erik Prozes
Ummik Järvevana teel suunaga Mustamäe poole. FOTO: Erik Prozes Фото: Erik Prozes

Из-за цепной аварии в Таллинне на Ярвевана-теэ в вечерний час пик образовалась продолжительная пробка.

По данным Департамента полиции и погранохраны, под мостом произошло столкновение шести транспортных средств.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, и оно оформляется как страховой случай.

В то же время, по словам очевидцев, движение на Ярвевана-теэ практически встало от Мустамяэ до торгового центра Т1.

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