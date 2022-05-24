Из-за цепной аварии в Таллинне на Ярвевана-теэ в вечерний час пик образовалась продолжительная пробка.
Цепная авария с участием шести автомобилей спровоцировала пробку на Ярвевана-теэ
Цепная авария с участием шести автомобилей спровоцировала пробку на Ярвевана-теэ
По данным Департамента полиции и погранохраны, под мостом произошло столкновение шести транспортных средств.
К счастью, в ДТП никто не пострадал, и оно оформляется как страховой случай.
В то же время, по словам очевидцев, движение на Ярвевана-теэ практически встало от Мустамяэ до торгового центра Т1.
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