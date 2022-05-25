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Политолог Тайм: жизнь Алексея Навального находится в очень большой опасности

Павел Соболев
Политолог Тайм: жизнь Алексея Навального находится в очень большой опасности
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  • Репутация Путина испорчена настолько, что он может больше не церемониться со своими врагами
  • Сроки победы Украины в войне зависят от скорости поставок Украине оружия
  • Скорее Турцию выкинут из НАТО, чем откажут Швеции и Финляндии во вступлении в альянс

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, политолог Пеэтер Тайм среди прочего ответил на вопросы, касающиеся возможных сроков завершения войны в Украине и заявления Алексея Навального об этой войне.

- Вчера находящийся в тюрьме российский оппозиционер Алексей Навальный выступил в суде по видеосвязи на заседании по рассмотрению его жалобы на приговор. Он предрек российской власти поражение и в ее войне с собственным народом, и, как он выразился, в тупой войне с Украиной. Как сказал Навальный, сейчас всего-то и нужно, чтобы Путин оставил в покое Украину, а российская репрессивная машина оставила бы в покое российских граждан. Можно ли сказать, что Алексей Навальный описывает примерно ту внешнюю и внутреннюю политику, которую хотел бы видеть в России Запад, и что Навальный — своего рода символ той возможной будущей России, которая когда-нибудь будет выпущена из изоляции?

- 24 февраля, когда Россия вероломно напала на Украину, возникла ситуация, сюрреалистичность которой не имеет границ. Эта сюрреалистичность до сих пор продолжает вклиниваться в любую инфоповестку, и если мы сейчас начинаем говорить о политическом заключенном Алексее Навальном, то нужно понимать, что 24 февраля интерес к нему существенно упал.

Ни в коем случае не хочу принижать заслуги этого человека и тот героизм, который он проявил, когда решил вернуться в Россию. Он вполне мог остаться на Западе и оттуда вести антипутинскую политическую деятельность, однако он предпочел такой перспективе именно возвращение в Россию. Он принес себя в жертву, и это неоспоримо. Однако, пусть это и прозвучит цинично, 24 февраля звезда Навального очевидным образом отошла на второй план.

До начала войны Навальный, являясь самым главным диссидентом, самым значительным борцом с путинским режимом, своего рода «политзаключенным №1», привлекал к себе очень большое внимание. Сейчас о нем практически ничего не слышно. И не только по той причине, что судебные заседания по его делам проводятся прямо в тюрьме с нарушением всех юридических правил, а связанные с ним медиаресурсы блокируются. Просто на первое место вышла война, а обстановка в России изменилась так, что Владимиру Путину уже не нужно пытаться изображать перед кем-то Россию страной, в которой есть оппозиция или какие-то диссиденты.

Поэтому нельзя исключать, что Навального могут просто убить в тюрьме. Ко всему прочему стало известно, что его переводят в другую колонию, с более строгим режимом. Репутация Путина стать хуже уже не может, а это значит, что у него сейчас полностью развязаны руки. Поэтому он может делать со своими врагами все что угодно. Особенно с теми, кто находится в России. Я очень опасаюсь за жизнь Алексея Навального, потому что сейчас выглядит вполне возможным, что он будет просто ликвидирован.

- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал СМИ, что активная фаза войны закончится до конца этого года и что к этому же сроку украинская армия не только освободит территории, оккупированные после 24 февраля, но также вернет под контроль Киева ранее оккупированные районы Донбасса и Луганской области и войдет на территорию Крыма. При этом Буданов допустил, что полностью освободит Крым Украина уже в следующем году. Можно ли сейчас сказать, что на фоне растущей военной помощи Запада и падения морального духа оккупантов прогноз генерала Буданова не так уж и фантастичен?

- Думаю, нет особого смысла сейчас спорить о том, закончится ли война к 31 декабря, или, допустим, к 11 ноября. Хотя, конечно, следует обратить внимание, что генерал Буданов — не единственный человек, который прогнозирует довольно скорое завершение активной фазы войны. Очень многие эксперты, в том числе — представители разведок разных стран, предсказывают, что активные боевые действия могут завершиться к концу лета.

Однако важнее любых прогнозов является скорость, с которой Украина получит все то обещанное ей западными странами вооружение, в котором Украина нуждается для победы. Также очень важно, как быстро офицеры и солдаты украинской армии будут обучены использованию военной техники, которая поступит в их распоряжение. Чем быстрее эта помощь прибудет, чем быстрее она будет взята на вооружение, тем быстрее произойдет победа Украины.

- Глава разведцентра сил обороны Финляндии полковник Эсапекки Вехкаоя заявил вчера, что после вступления Финляндии в НАТО Россия будет очень много говорить о необходимости укрепить свой новый участок границы с альянсом, но из-за нехватки ресурсов не сможет этого сделать, поскольку ее армия будет очень ослаблена войной в Украине. Не возникнет ли у стран региона Балтийского моря излишнего умиротворения из-за изможденности России войной в Украине? Нет ли риска проспать какие-то исходящие от РФ опасности?

- С одной стороны, миф о могуществе российской армии рассыпался. Кто-то 24 февраля уже готовил речь, которая будет зачитываться 27 февраля на Крещатике в Киеве. Путин рассчитывал поработить Украину за три дня, но прошло уже три месяца, и ведутся разговоры, продлится ли эта война еще год, или, быть может, полтора года. Учитывая все это, можно сказать, что не стоит всерьез воспринимать несущиеся из Кремля визги с военными угрозами.

С другой стороны, бдительность терять нельзя и нужно быть готовым к любым провокациям, потому что в лице Путина мы имеем дело с сумасшедшим. А для сумасшедшего выпустить пару ракет в сторону Финляндии или Эстонии — это, быть может, и не проблема. Поэтому ко всем потенциальным опасностям со стороны России мы должны относиться максимально серьезно. При этом, конечно, Россия уже очень сильно получила по зубам на украинских фронтах. И продолжает получать.

- Заявки о вступлении в НАТО правительства Финляндии и Швеции подали 18 мая. Для завершения процесса одобрить заявки должны парламенты всех тридцати стран-участниц альянса. Турция ранее пригрозила заблокировать вступление в НАТО этих стран, мотивируя это тем, что Швеция и Финляндия дают убежище курдским сепаратистам. Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что странам-членам альянса удастся убедить Турцию не препятствовать вступлению в него Швеции и Финляндии. Упорным и долгим ли будет противодействие Турции?

- Все мы хорошо знаем, какими способами российское руководство в последние годы добивалось формирования у населения России очень плохого мнения об украинцах. Очень похожим образом в последние двадцать лет у населения Турции формировали очень плохое мнение о курдах. Туркам упорно внушали, что курды — это самые плохие люди в мире, что все курды — террористы. Поэтому несменяемый лидер турецкого государства очень хочет сейчас показать своим гражданам, как он с этими плохими людьми борется. Разыгрываемый им сейчас спектакль полностью подчинен логике его политики, которую он вел много лет. Он боится, что иначе народ может просто не понять своего лидера.

При этом представляется очень вероятным, что Эрдогана все же, так сказать, уломают и Турция перестанет блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Партнеры по НАТО объяснят Эрдогану ситуацию и он согласится со вступлением в альянс Швеции и Финляндии. Однако для того, чтобы убедить Эрдогана, странам НАТО все-таки придется поднапрячься и, возможно, даже сделать какие-то косметические уступки в ответ на его требования. Однако нет никаких сомнений в том, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Даже исключение из НАТО Турции выглядит более вероятной перспективой, чем отказ во вступлении в альянс Швеции и Финляндии.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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