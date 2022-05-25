Политолог Тайм: жизнь Алексея Навального находится в очень большой опасности

- Думаю, нет особого смысла сейчас спорить о том, закончится ли война к 31 декабря, или, допустим, к 11 ноября. Хотя, конечно, следует обратить внимание, что генерал Буданов — не единственный человек, который прогнозирует довольно скорое завершение активной фазы войны. Очень многие эксперты, в том числе — представители разведок разных стран, предсказывают, что активные боевые действия могут завершиться к концу лета.
Однако важнее любых прогнозов является скорость, с которой Украина получит все то обещанное ей западными странами вооружение, в котором Украина нуждается для победы. Также очень важно, как быстро офицеры и солдаты украинской армии будут обучены использованию военной техники, которая поступит в их распоряжение. Чем быстрее эта помощь прибудет, чем быстрее она будет взята на вооружение, тем быстрее произойдет победа Украины.
- Глава разведцентра сил обороны Финляндии полковник Эсапекки Вехкаоя заявил вчера, что после вступления Финляндии в НАТО Россия будет очень много говорить о необходимости укрепить свой новый участок границы с альянсом, но из-за нехватки ресурсов не сможет этого сделать, поскольку ее армия будет очень ослаблена войной в Украине. Не возникнет ли у стран региона Балтийского моря излишнего умиротворения из-за изможденности России войной в Украине? Нет ли риска проспать какие-то исходящие от РФ опасности?
- С одной стороны, миф о могуществе российской армии рассыпался. Кто-то 24 февраля уже готовил речь, которая будет зачитываться 27 февраля на Крещатике в Киеве. Путин рассчитывал поработить Украину за три дня, но прошло уже три месяца, и ведутся разговоры, продлится ли эта война еще год, или, быть может, полтора года. Учитывая все это, можно сказать, что не стоит всерьез воспринимать несущиеся из Кремля визги с военными угрозами.
С другой стороны, бдительность терять нельзя и нужно быть готовым к любым провокациям, потому что в лице Путина мы имеем дело с сумасшедшим. А для сумасшедшего выпустить пару ракет в сторону Финляндии или Эстонии — это, быть может, и не проблема. Поэтому ко всем потенциальным опасностям со стороны России мы должны относиться максимально серьезно. При этом, конечно, Россия уже очень сильно получила по зубам на украинских фронтах. И продолжает получать.
- Заявки о вступлении в НАТО правительства Финляндии и Швеции подали 18 мая. Для завершения процесса одобрить заявки должны парламенты всех тридцати стран-участниц альянса. Турция ранее пригрозила заблокировать вступление в НАТО этих стран, мотивируя это тем, что Швеция и Финляндия дают убежище курдским сепаратистам. Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что странам-членам альянса удастся убедить Турцию не препятствовать вступлению в него Швеции и Финляндии. Упорным и долгим ли будет противодействие Турции?
- Все мы хорошо знаем, какими способами российское руководство в последние годы добивалось формирования у населения России очень плохого мнения об украинцах. Очень похожим образом в последние двадцать лет у населения Турции формировали очень плохое мнение о курдах. Туркам упорно внушали, что курды — это самые плохие люди в мире, что все курды — террористы. Поэтому несменяемый лидер турецкого государства очень хочет сейчас показать своим гражданам, как он с этими плохими людьми борется. Разыгрываемый им сейчас спектакль полностью подчинен логике его политики, которую он вел много лет. Он боится, что иначе народ может просто не понять своего лидера.
При этом представляется очень вероятным, что Эрдогана все же, так сказать, уломают и Турция перестанет блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Партнеры по НАТО объяснят Эрдогану ситуацию и он согласится со вступлением в альянс Швеции и Финляндии. Однако для того, чтобы убедить Эрдогана, странам НАТО все-таки придется поднапрячься и, возможно, даже сделать какие-то косметические уступки в ответ на его требования. Однако нет никаких сомнений в том, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Даже исключение из НАТО Турции выглядит более вероятной перспективой, чем отказ во вступлении в альянс Швеции и Финляндии.
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