Политолог Тайм: жизнь Алексея Навального находится в очень большой опасности

- Вчера находящийся в тюрьме российский оппозиционер Алексей Навальный выступил в суде по видеосвязи на заседании по рассмотрению его жалобы на приговор. Он предрек российской власти поражение и в ее войне с собственным народом, и, как он выразился, в тупой войне с Украиной. Как сказал Навальный, сейчас всего-то и нужно, чтобы Путин оставил в покое Украину, а российская репрессивная машина оставила бы в покое российских граждан. Можно ли сказать, что Алексей Навальный описывает примерно ту внешнюю и внутреннюю политику, которую хотел бы видеть в России Запад, и что Навальный — своего рода символ той возможной будущей России, которая когда-нибудь будет выпущена из изоляции?

- 24 февраля, когда Россия вероломно напала на Украину, возникла ситуация, сюрреалистичность которой не имеет границ. Эта сюрреалистичность до сих пор продолжает вклиниваться в любую инфоповестку, и если мы сейчас начинаем говорить о политическом заключенном Алексее Навальном, то нужно понимать, что 24 февраля интерес к нему существенно упал.

Ни в коем случае не хочу принижать заслуги этого человека и тот героизм, который он проявил, когда решил вернуться в Россию. Он вполне мог остаться на Западе и оттуда вести антипутинскую политическую деятельность, однако он предпочел такой перспективе именно возвращение в Россию. Он принес себя в жертву, и это неоспоримо. Однако, пусть это и прозвучит цинично, 24 февраля звезда Навального очевидным образом отошла на второй план.

До начала войны Навальный, являясь самым главным диссидентом, самым значительным борцом с путинским режимом, своего рода «политзаключенным №1», привлекал к себе очень большое внимание. Сейчас о нем практически ничего не слышно. И не только по той причине, что судебные заседания по его делам проводятся прямо в тюрьме с нарушением всех юридических правил, а связанные с ним медиаресурсы блокируются. Просто на первое место вышла война, а обстановка в России изменилась так, что Владимиру Путину уже не нужно пытаться изображать перед кем-то Россию страной, в которой есть оппозиция или какие-то диссиденты.

Поэтому нельзя исключать, что Навального могут просто убить в тюрьме. Ко всему прочему стало известно, что его переводят в другую колонию, с более строгим режимом. Репутация Путина стать хуже уже не может, а это значит, что у него сейчас полностью развязаны руки. Поэтому он может делать со своими врагами все что угодно. Особенно с теми, кто находится в России. Я очень опасаюсь за жизнь Алексея Навального, потому что сейчас выглядит вполне возможным, что он будет просто ликвидирован.