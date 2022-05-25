Студия Postimees: народ Украины твердо нацелился на военную победу над агрессором?

- Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил вчера, что Киев должен пойти на переговоры с Москвой, даже если от него потребуются уступки. По словам Киссинджера, переговоры между Москвой и Киевом должны начаться в ближайшие два месяца, и в идеале разделительной линией должен быть «возврат к прежнему положению дел». Слова Киссинджера вызвали резкое неудовольствие в офисе президента Украины. Есть ли среди ведущих мировых лидеров такие политики, которые дают Украине подобные же советы?

- В ходе программы Би-би-си Hard Talk генсека НАТО Йенса Столтенберга спросили, каким он видит будущее Владимира Путина, на что Столтенберг сказал, что Международному трибуналу в Гааге предстоит решать, является ли Владимир Путин военным преступником и вдохновителем геноцида. Можно ли допустить, что в случае военной победы Украины и, допустим, падения в РФ нынешнего режима принимать соответствующее решение в отношении Владимира Путина суд в Гааге будет не заочно, а в его присутствии?

- Глава разведцентра сил обороны Финляндии полковник Эсапекки Вехкаоя заявил вчера, что после вступления Финляндии в НАТО Россия будет очень много говорить о необходимости укрепить свой новый участок границы с альянсом, но из-за нехватки ресурсов не сможет этого сделать, поскольку ее армия будет очень ослаблена войной в Украине. Не возникнет ли у стран региона Балтийского моря излишнего умиротворения из-за изможденности России войной в Украине? Нет ли риска проспать какие-то исходящие от РФ опасности?