Мужчина украл украшения из ювелирного магазина

«Когда продавец выложил украшения на прилавок, он схватил часть и бросился бежать. Задержать его пока не удалось. Полиция прочесывает местность, следователи выясняют, не попал ли он где-нибудь на видео. Если кто-нибудь видел в районе 12.20 мужчину лет двадцати в черной кепке, черных штанах и черной кофте с красной надписью на белом фоне, просим позвонить по номеру 112", - сказала Вирк сегодня около 13 часов.