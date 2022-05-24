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Мужчина украл украшения из ювелирного магазина

Тийт Лойм
Мужчина украл украшения из ювелирного магазина
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Varas põgenes Valga kullapoest koos ehetega.
Varas põgenes Valga kullapoest koos ehetega. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Во вторник около 12.20 в ювелирный магазин Roma Gold в торговом центре Valga Selver вошел молодой человек, который украл оттуда украшения и убежал.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что мужчина говорил по-русски и попросил показать ему товары.

«Когда продавец выложил украшения на прилавок, он схватил часть и бросился бежать. Задержать его пока не удалось. Полиция прочесывает местность, следователи выясняют, не попал ли он где-нибудь на видео. Если кто-нибудь видел в районе 12.20 мужчину лет двадцати в черной кепке, черных штанах и черной кофте с красной надписью на белом фоне, просим позвонить по номеру 112", - сказала Вирк сегодня около 13 часов.

Вирк добавила, что ущерб выясняется - в магазине проверяют, что именно прихватил вор и что осталось.

Ювелирный магазин находится в валгаском Selver.
Ювелирный магазин находится в валгаском Selver. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees
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