Во вторник около 12.20 в ювелирный магазин Roma Gold в торговом центре Valga Selver вошел молодой человек, который украл оттуда украшения и убежал.
Мужчина украл украшения из ювелирного магазина
Мужчина украл украшения из ювелирного магазина
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что мужчина говорил по-русски и попросил показать ему товары.
«Когда продавец выложил украшения на прилавок, он схватил часть и бросился бежать. Задержать его пока не удалось. Полиция прочесывает местность, следователи выясняют, не попал ли он где-нибудь на видео. Если кто-нибудь видел в районе 12.20 мужчину лет двадцати в черной кепке, черных штанах и черной кофте с красной надписью на белом фоне, просим позвонить по номеру 112", - сказала Вирк сегодня около 13 часов.
Вирк добавила, что ущерб выясняется - в магазине проверяют, что именно прихватил вор и что осталось.