В университетах Эстонии идет подготовка к приему новых студентов, пишет портал Rus.ERR, добавляя, что существенных изменений в порядке вступительных экзаменов и тестирования в этом году не будет.
Университеты не планируют менять порядок вступительных экзаменов
Университеты не планируют менять порядок вступительных экзаменов
Это подтвердили все крупнейшие вузы страны, включая Тартуский университет, Таллиннский университет, Эстонский университет естественных наук и Таллиннский технический университет.
"Возможно, могут быть добавлены какие-нибудь дополнительные требования при поступлении, например, мотивационное письмо, но в общем каких-либо кардинальных изменений нет", – заверила заведующая учебной частью Университета естественных наук Ина Ярве.
Эстонские университеты решили не принимать в этом году граждан России и Белоруссии. Граждане Украины, напротив, приветствуются - в Тартуский университет, к примеру, они могут подавать заявления до 1 июня.