В Таллинне состоятся концерты фестиваля «Старинная музыка в Старом городе»

Главным выступающим на фестивале будет ансамбль Le Miroir de Musique (художественный руководитель – Батист Ромен из Базеля, Швейцария). Этот выбор не случаен. Базельская Schola Cantorum была основана в 1933 году и с тех пор является ведущим и престижнейшим учебным заведением по изучению старинной музыки в мире. Из очень большой части биографий лучших мировых музыкантов, исполняющих старинную музыку, выясняется, что они – выпускники базельской Schola Cantorum. Все участники ансамбля Le Miroir de Musique недавно закончили обучение в Schola Cantorum или там преподают. В этом смысле Le Miroir de Musique представляет сегодняшний день одного из важнейших центров старинной музыки в мире.