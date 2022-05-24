В этом году Дни Старого города состоятся уже в 40-й раз. Старинная музыка всегда звучала в эти дни в Старом городе, но теперь в первый раз в рамках программы Дней Старого города пройдет отдельный фестиваль «Старинная музыка в Старом городе». В первую очередь, благодаря инициатору этой идеи, руководителю таллиннского Дома Хопнера Анне Вельт.
В Таллинне состоятся концерты фестиваля «Старинная музыка в Старом городе»
Главным выступающим на фестивале будет ансамбль Le Miroir de Musique (художественный руководитель – Батист Ромен из Базеля, Швейцария). Этот выбор не случаен. Базельская Schola Cantorum была основана в 1933 году и с тех пор является ведущим и престижнейшим учебным заведением по изучению старинной музыки в мире. Из очень большой части биографий лучших мировых музыкантов, исполняющих старинную музыку, выясняется, что они – выпускники базельской Schola Cantorum. Все участники ансамбля Le Miroir de Musique недавно закончили обучение в Schola Cantorum или там преподают. В этом смысле Le Miroir de Musique представляет сегодняшний день одного из важнейших центров старинной музыки в мире.
Фестиваль «Старинная музыка в Старом городе» приведет к слушателю также наших выдающихся музыкантов, которые исполняют старинную музыку:
3 июня в 18.00 Hortus Musicus „Музыка стен“ в галерее боевого хода крепостной стены у Девичьей башни (бесплатно);
3 июня в 20.30 Le Miroir de Musique (Швейцария, Базель) „Die Pilgerfahrt der Seele/Паломничество души“ в таллиннской Ратуше;
4 июня в 15.00 Анна-Лийза Эллер „Звуки из рая“ в башне Кик-ин-де-Кек (бесплатно);
5 июня в 15.00 Rondellus „Любовь, вино и лекарство. Исцеляют и делают больным“ в таллиннской Ратуше;
5 июня в 16.00 Heinavanker „Veni Creator Spiritus“ в церкви Роотси-Михкли (бесплатно).
Билеты возможно приобрести через www.fienta.com