Назван покупатель всего бизнеса McDonald’s в России

Согласно договоренностям, все приобретенные рестораны должны работать под новым брендом. Сотрудников российского McDonald’s сохранят свою работу на нынешних условиях, их нельзя увольнять в течение двух лет.

Новый владелец обязуется до закрытия сделки финансировать зарплату корпоративных работников в 45 регионах страны. Также он возьмет на себя выплаты по имеющимся обязательствам перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Ранее сообщалось, что российский McDonald’s собирается выкупить родственник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Боранбаев. Другим претендентом на эти активы назывался Александр Говор.

16 мая американская корпорация объявила, что в РФ найден покупатель, который приобретет все 850 ресторанов. При этом новый владелец не сможет использовать «название, логотип, брендинг и меню McDonald’s, хотя компания сохранит свои товарные знаки в России».