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Российский миллиардер из списка Forbes строит в Эстонии жилые дома

rus.postimees.ee
Российский миллиардер из списка Forbes строит в Эстонии жилые дома
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Kodu Viimsi poolsaarel.
Kodu Viimsi poolsaarel. Фото: KV.EE

Российский миллиардер из списка Forbes Артем Хачатрян владеет в Эстонии фирмой, которая занимается девелопментом жилого района в Виймси, пишет портал DV.ee, добавляя, что компания Хачатряна собирается построить более 250 квартир, но сам предприниматель предпочитает держаться в тени.

В прошлом году журнал Forbes оценил состояние Артема Хачатряна в 3,1 млрд. долларов: предприниматель, сделавший состояние на сетях дешевых магазинов в России и странах СНГ, занимает 49-ю строчку в списке самых богатых людей России.

Он уже много лет занимается в Эстонии девелоперской деятельностью: с 2017 года его предприятию принадлежит 10% в фирме Park Plaza OÜ, которая построила жилой квартал Das Haus на углу Пярнуского шоссе и улицы Сюда.

Читайте подробнее на dv.ee.

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