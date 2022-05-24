Российский миллиардер из списка Forbes строит в Эстонии жилые дома

В прошлом году журнал Forbes оценил состояние Артема Хачатряна в 3,1 млрд. долларов: предприниматель, сделавший состояние на сетях дешевых магазинов в России и странах СНГ, занимает 49-ю строчку в списке самых богатых людей России.

Он уже много лет занимается в Эстонии девелоперской деятельностью: с 2017 года его предприятию принадлежит 10% в фирме Park Plaza OÜ, которая построила жилой квартал Das Haus на углу Пярнуского шоссе и улицы Сюда.