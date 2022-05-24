Российский миллиардер из списка Forbes Артем Хачатрян владеет в Эстонии фирмой, которая занимается девелопментом жилого района в Виймси, пишет портал DV.ee, добавляя, что компания Хачатряна собирается построить более 250 квартир, но сам предприниматель предпочитает держаться в тени.
Российский миллиардер из списка Forbes строит в Эстонии жилые дома
Российский миллиардер из списка Forbes строит в Эстонии жилые дома
В прошлом году журнал Forbes оценил состояние Артема Хачатряна в 3,1 млрд. долларов: предприниматель, сделавший состояние на сетях дешевых магазинов в России и странах СНГ, занимает 49-ю строчку в списке самых богатых людей России.
Он уже много лет занимается в Эстонии девелоперской деятельностью: с 2017 года его предприятию принадлежит 10% в фирме Park Plaza OÜ, которая построила жилой квартал Das Haus на углу Пярнуского шоссе и улицы Сюда.
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