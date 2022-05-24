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Жители России выдают себя на эстонской границе за военных беженцев

Арвед Брейдакс
Жители России выдают себя на эстонской границе за военных беженцев
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Пеэтер Маран.
Пеэтер Маран. Фото: Arved Breidaks

В последние дни около десятка граждан России и Украины пытались проникнуть в Эстонию через юго-восточный погранпункт, выдававая себя за военных беженцев и надеясь таким образом беспрепятственно попасть в Европейский Союз, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Прошлые выходные были примечательны тем, что мы применили запрет на въезд в отношении необычно большого количества граждан Украины», - сказал начальник юго-восточного пограничного пункта Пеэтер Маран.

«Мы запретили въезд четырем гражданам Украины, которых мы идентифицировали как не военных беженцев, а как постоянных жителей России. Они попытались воспользоваться особым временем и въехать в Евросоюз без действующих проездных документов или без других необходимых документов», — добавил он.

Помимо четырех граждан Украины, которые были возвращены в Россию, въезд в Эстонию также был запрещен пятерым гражданам России, которые утверждали, что прибыли из зоны военных действий Украины.

«Вдобавок к российским документам, они также предъявили украинское удостоверение личности или внутренний украинский паспорт, утверждая, что покинули Украину в начале войны, но никак не смогли это доказать, — продолжил Маран. — Все доказательства свидетельствовали о том, что они либо были постоянными жителями России, либо покинули Украину задолго до того, как Россия вторглась в Украину».

Нужно доказать

Действительно ли человек, прибывший на пограничный пункт и называющий себя военным беженцем, нуждается в убежище или же является искателем счастья, устанавливается на месте во время пограничного контроля.

«Пограничники - люди опытные, профессиональные. Мы проверяем багаж человека и его документы, и обычно люди могут либо дать достоверные показания, либо подтвердить сопроводительными документами, что они прибыли из зоны боевых действий и покинули ее после начала войны», — пояснил Пеэтер Маран.

«Обычно мы устанавливаем, что это военные беженцы, и к ним применяется особый режим: мы можем разрешить пересечь границу без действительных проездных документов, без основания для пребывания в Эстонии», - сказал он.

Помимо пунктов пропуска лица, ищущие убежища прибывали в Эстонию и через зеленую границу но об усилении миграционного давления там речи не идет. «Всего в этом году на 135 километрах сухопутной границы было совершено 13 незаконных переходов границы, шесть из них с целью миграции. Цифры говорят об отсутствии увеличения миграционного давления на сухопутной границе», — сказал начальник кордона Пиуза Департамента полиции и погранохраны Пааво Миксон.

В Эстонию вплавь

Одним из самых необычных способов, которыми этой весной один человек прибыл в Эстонию из России, было вплавь по Псковскому озеру более четырех километров, но обычно границу пересекают по суше.

«Были и российские, и украинские граждане, — пояснил Миксон. —Поскольку с точки зрения Департамента полиции и погранохраны речь идет об одиночных случаях, все обстоятельства выясняются, у каждого случая есть свое лицо. Прямой связи с событиями на Украине установить невозможно».

Всего с начала украинской войны через погранпереходы Лухамаа и Койдула в Эстонию прибыло почти 6000 граждан Украины, большинство из которых, по словам Пеэтера Марана, хотят отправиться в Западную Украину, Польшу, Чехию и другие страны, в меньшей степени - хотят остаться в Эстонии. Помимо них все чаще ищут выход в Евросоюз и граждане России.

«Да, многие российские граждане, имеющие какое-либо основание для нахождения в Европе и временное место жительства там, уже покинули Россию, — подтвердил Пеэтер Маран. — Ситуация в России ухудшается, и люди пытаются обезопасить свое будущее, переехать в регион, где это будущее более безопасно».

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