Почти тридцатилетний журналист Postimees Сандер Пунамяэ до учений "Ёж-2022" никогда не носил военную форму, а всё его соприкосновение с Силами обороны ограничивалось новостями и фильмами. Известная сентенция гласит, что для обеспечения мира нужно готовиться к войне, и поэтому в один прекрасный майский день Сандер, получив повестку, направился в пункт сбора.
Он и еще пара десятков резервистов почти час ехали на автобусе к месту формирования, где удалось понаблюдать за тем, как шаг за шагом горячий молодой человек превращается в солдата с прямой осанкой.
"Неопределенность. Нас привезли на автобусе через леса к большим ангарам. Поездка прошла в веселом настроении, потому что остальные мужчины уже знали друг друга. Они шутили и вспоминали предыдущий опыт. У меня же возникало все больше и больше вопросов», — вспоминает Пунамяэ.
Далее идут фотографии и подписи к ним.
Как видно на фото, внутри все еще было легкое беспокойство. День начался как-то сонно, и я не знал, чего ожидать.
Я пытался сделать хорошее лицо.
Это потому, что впервые в жизни я оказался в среде, где все мужчины ходят с оружием и в бронежилетах. Мужчины в нескольких предложениях объяснили, как будет происходить превращение в солдата. Скоро и я буду выглядеть так!
Жилеты, каски, перчатки и прочая экипировка ждали на столе, как на витрине. Здесь можно примерить и найти нужный размер.
Первым делом нужно было примерить разную одежду. Какой размер мне подходит? М, L или XL? Были и противоосколочные жилеты размера XXXL. Позже оказалось, что жилет нужного размера – это уже полдела.
В тот момент, когда я примерил свой шлем, я понял, что остальные мужчины - на несколько шагов впереди меня. Очередь из-за меня немного задержалассь, потому что я не смог сразу застегнуть шлем под подбородком. А потом расстегнуть. Крепеж для касок Сил обороны немного отличается.
Перчатки тоже надо было примерить. Получил перчатки Tamrex, размер 12.
На всякий случай я выбрал сапоги на размер больше, чтобы они нигде не начали жать и можно было при необходимости надеть более толстые носки. Сразу могу сказать, что шерстяные носки не понадобились. Наконец-то мне выдали обувь, которую профессионалы любят носить зимой.
Этот момент — как видно по легкой улыбке — запомнился мне особенно хорошо. Вещей больше, чем рук. Все это в дальнейшем нужно было носить с собой.
Подтянул форму на спине - и осанка словно тут же стала более прямой, взгляд более ясным, а ум обострился.
А потом меня вернули на землю. У соседнего стола спросили: каков ваш ранг?
После некоторого колебания я ответил четко и конкретно: Отсутствует! Погоны мне не выдали.
Мы упаковали свои личные вещи в зеленые сетчатые мешки. Получу обратно, когда учения закончатся.
Бронежилет натянули мне на спину за четыре секунды. Вы можете увидеть эти секунды на следующих фотографиях.
Бронежилет плотно прилегал к телу.
Больше всего смущал шлем, ремешок которого я так и не смог отрегулировать.
Едва я выбрался из ангара, как будущие товарищи уже сунули под нос микрофон и камеру и начали спрашивать о первых впечатлениях.
Выдали оружие. Galil SAR - это означает, что у оружия более короткий ствол, оно полегче и удобнее в переноске. Вскоре смогу пострелять из оружия. Надеюсь, из оборудования ничего не потеряется. Самое главное - не потерять оружие. Его следует носить с собой, даже когда вы идете за дерево, например, чтобы облегчить мочевой пузырь.
Наконец я адаптировался к новой ситуации, и была сделана обязательная военная фотография для матери, невесты и друзей, уже служивших в Силах обороны. (Да, я знаю, опытные солдаты сочтут, что с моим снаряжением и формой еще есть ряд проблем. Но для того и учения, чтобы учиться!)