Почти тридцатилетний журналист Postimees Сандер Пунамяэ до учений "Ёж-2022" никогда не носил военную форму, а всё его соприкосновение с Силами обороны ограничивалось новостями и фильмами. Известная сентенция гласит, что для обеспечения мира нужно готовиться к войне, и поэтому в один прекрасный майский день Сандер, получив повестку, направился в пункт сбора.

Он и еще пара десятков резервистов почти час ехали на автобусе к месту формирования, где удалось понаблюдать за тем, как шаг за шагом горячий молодой человек превращается в солдата с прямой осанкой.

"Неопределенность. Нас привезли на автобусе через леса к большим ангарам. Поездка прошла в веселом настроении, потому что остальные мужчины уже знали друг друга. Они шутили и вспоминали предыдущий опыт. У меня же возникало все больше и больше вопросов», — вспоминает Пунамяэ.

Далее идут фотографии и подписи к ним.

Фото: Aarne Seppel

Как видно на фото, внутри все еще было легкое беспокойство. День начался как-то сонно, и я не знал, чего ожидать.

Фото: Aarne Seppel

Я пытался сделать хорошее лицо.

Фото: Aarne Seppel

Это потому, что впервые в жизни я оказался в среде, где все мужчины ходят с оружием и в бронежилетах. Мужчины в нескольких предложениях объяснили, как будет происходить превращение в солдата. Скоро и я буду выглядеть так!

Фото: Aarne Seppel

Жилеты, каски, перчатки и прочая экипировка ждали на столе, как на витрине. Здесь можно примерить и найти нужный размер.

Фото: Aarne Seppel

Первым делом нужно было примерить разную одежду. Какой размер мне подходит? М, L или XL? Были и противоосколочные жилеты размера XXXL. Позже оказалось, что жилет нужного размера – это уже полдела.

Фото: Aarne Seppel

В тот момент, когда я примерил свой шлем, я понял, что остальные мужчины - на несколько шагов впереди меня. Очередь из-за меня немного задержалассь, потому что я не смог сразу застегнуть шлем под подбородком. А потом расстегнуть. Крепеж для касок Сил обороны немного отличается.

Фото: Aarne Seppel

Перчатки тоже надо было примерить. Получил перчатки Tamrex, размер 12.

Фото: Aarne Seppel

На всякий случай я выбрал сапоги на размер больше, чтобы они нигде не начали жать и можно было при необходимости надеть более толстые носки. Сразу могу сказать, что шерстяные носки не понадобились. Наконец-то мне выдали обувь, которую профессионалы любят носить зимой.

Фото: Aarne Seppel

Этот момент — как видно по легкой улыбке — запомнился мне особенно хорошо. Вещей больше, чем рук. Все это в дальнейшем нужно было носить с собой.

Фото: Aarne Seppel

Подтянул форму на спине - и осанка словно тут же стала более прямой, взгляд более ясным, а ум обострился.

Фото: Aarne Seppel

А потом меня вернули на землю. У соседнего стола спросили: каков ваш ранг?

После некоторого колебания я ответил четко и конкретно: Отсутствует! Погоны мне не выдали.

Фото: Aarne Seppel

Мы упаковали свои личные вещи в зеленые сетчатые мешки. Получу обратно, когда учения закончатся.

Фото: Aarne Seppel / kollaaž Heleri Kuris

Бронежилет натянули мне на спину за четыре секунды. Вы можете увидеть эти секунды на следующих фотографиях.

Фото: Aarne Seppel

Бронежилет плотно прилегал к телу.

Больше всего смущал шлем, ремешок которого я так и не смог отрегулировать.

Фото: Aarne Seppel

Едва я выбрался из ангара, как будущие товарищи уже сунули под нос микрофон и камеру и начали спрашивать о первых впечатлениях.

Фото: Aarne Seppel

Выдали оружие. Galil SAR - это означает, что у оружия более короткий ствол, оно полегче и удобнее в переноске. Вскоре смогу пострелять из оружия. Надеюсь, из оборудования ничего не потеряется. Самое главное - не потерять оружие. Его следует носить с собой, даже когда вы идете за дерево, например, чтобы облегчить мочевой пузырь.

Фото: Erakogu