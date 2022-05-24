В Ида-Вируской больнице тестируют систему видеоприемов пациентов

Плюсы удаленного приема для больного заключаются в экономии времени и денег, не нужно отпрашиваться с работы, а также это дает возможность сократить риски заражения в учебном заведении или на рабочем месте.

Для врача видеоприем является более содержательным, чем телефонный звонок - врач может получить дополнительную информацию на основании видеоосмотра пациента. В системе видеоприема есть определенные требования: больной не может зарегистрироваться сам.