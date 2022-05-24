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В Ида-Вируской больнице тестируют систему видеоприемов пациентов

rus.postimees.ee
В Ида-Вируской больнице тестируют систему видеоприемов пациентов
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Ida-Viru keskhaigla.
Ida-Viru keskhaigla. Фото: Eero Vabamägi

В Ида-Вируской центральной больнице вовсю проходит тестирование системы, при помощи которой врачи могут общаться с пациентами по видеосвязи,сообщает Rus.ERR, уточняя, что видеоприем, конечно, не заменит живого общения, но может частично разгрузить медиков и сократить очереди.

Плюсы удаленного приема для больного заключаются в экономии времени и денег, не нужно отпрашиваться с работы, а также это дает возможность сократить риски заражения в учебном заведении или на рабочем месте.

Для врача видеоприем является более содержательным, чем телефонный звонок - врач может получить дополнительную информацию на основании видеоосмотра пациента.  В системе видеоприема есть определенные требования: больной не может зарегистрироваться сам.

Новые технологии кажутся вначале сложными и страшными, но те пациенты, которые уже принимали участие в видеоприеме, дают лишь положительные отзывы. Сейчас видеоприемы проводят профильные специалисты больницы.

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