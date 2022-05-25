Нападение на начальную школу в Техасе: погибли 18 детей и учитель, нападавший убит

Нападавший, 18-летний местный житель Сальвадор Ромас, был застрелен приехавшей на место полицией.

Во время перестрелки пострадали двое полицейских, они получили легкие ранения.

Президент США Джо Байден сказал, что скорбит вместе с семьями погибших, и призвал к немедленным действиям в отношении оружейного лобби, которое препятствует принятию законов об ограничениях торговли оружием.

«Мотивы неизвестны»

Как рассказал губернатор Техаса Грег Эбботт, стрелок бросил свой автомобиль возле школы и вошел в здание.

Полиция Фото: Reuters

Он был вооружен пистолетом и полуавтоматической винтовкой AR-15 с магазинами большой емкости, подтвердили два источника в правоохранительных органах американскому телеканалу CBS News.

По данным источников в полиции, прежде чем отправиться к школе, Ромас застрелил свою бабушку.

Сообщается, что после стрельбы он забаррикадировался в здании школы.

Его мотивы неизвестны. Член сената Техаса Роланд Гутьеррес заявил, что стрелок купил винтовку, как только ему исполнилось 18 лет.

дети Фото: Reuters

Нападение произошло в школе «Робб», где обучаются дети в возрасте от семи до десяти лет.

Город Ювалд находится примерно в 130 км к западу Сан-Антонио - седьмого по величине города США.

Президента США Джо Байдена проинформировали о стрельбе в школе. Когда произошла трагедия, Байден находился на борту президентского самолета, возвращаясь из поездки в Азию.

«Всему есть предел»

Список погибших. Фото: Reuters

Президент США распорядился приспустить государственные флаги над Белым домом и другими общественными зданиями в знак скорби по жертвам. Флаги будут приспущены до вечера 28 мая.

Как только Байден приземлился в Вашингтоне, он обратился к стране с речью, в которой призвал американцев выступить против влиятельного лобби, отстаивающего право на свободное владение оружием.

«Я надеялся, что когда стану президентом, мне не придется переживать это снова. Как нация мы должны спросить себя: "Когда, бога ради, мы собираемся противостоять оружейному лобби?" - сказал президент США. - Не говорите мне, что мы не можем повлиять на эти побоища».

Джо Байден Фото: Getty Images

По его словам, сама идея, что 18-летний парень может зайти в магазин и запросто купить штурмовую винтовку и пистолет, в корне неверна. Такого рода массовые убийства редко случаются где-то еще в мире, добавил он.

О необходимости ужесточить контроль за продажей оружия высказались сразу же после известий о трагедии в Техасе и другие влиятельные демократы.

«Всему есть предел», - заявила вице-президент Камала Харрис, призвав проявить смелость и принять «разумную и осмысленную политику», чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.