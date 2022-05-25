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Государство создаст Школу Свободы для беженцев из Украины

rus.postimees.ee
Государство создаст Школу Свободы для беженцев из Украины
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Школьный класс. Снимок иллюстративный.
Школьный класс. Снимок иллюстративный. Фото: Pixel-Shot/ Shutterstock

Министерство образования и науки создаст в Таллинне в общей сложности 1000 новых школьных мест для украинских беженцев на уровне общего и профессионального образования. Также будет запущена служба консультирования по вопросам образования для украинцев.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, в Эстонию прибыло более 13 000 детей и подростков до 19 лет из Украины – их обучение не должно быть прервано из-за войны. «Поскольку в столице находится наибольшее количество семей из Украины, на Таллинн сейчас и так ложится очень тяжелое бремя по обеспечению образовательных возможностей для детей. Согласно данным Эстонской инфосистемы образования (EHIS), в Таллинне зарегистрировано более 1600 детей, и, по имеющимся данным, еще несколько тысяч нуждаются в местах в учебных заведениях», - объясняет Керсна.

«Мы разделим ответственность за обучение украинских детей в общеобразовательных школах и гимназиях и по соглашению с городскими властями создадим отдельное учебное место для учащихся 7-12 классов, а также предложим дополнительные места в профессиональных училищах Таллинна», - добавила она.

При Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназии будет создана отдельная Школа Свободы (по-украински: Школа Свободи), она начнет работу 1 сентября 2022 г. В школе, создаваемой для беженцев из Украины, 800 учебных мест для учащихся 7-12 классов. Учебная деятельность в Школе Свободы будет вестись на по методу языкового погружения, как минимум 60% уроков будет проходить на эстонском языке. Школу возглавит Ольга Селищева, которая работала руководителем Таллиннского Дома эстонского языка INSA, а также учителем и руководителем по учебной работе в школе. Заявки на поступление в Школу Свободы будут приниматься с 1 июня.

Кроме того, в государственных профессиональных учебных заведениях Таллинна будут созданы места для молодежи из Украины на программы по выбору квалификации, где учащиеся смогут получить базовые профессиональные знания и начать учить эстонский язык.

Для украинских детей, молодежи и родителей также будут предоставляться консультационные услуги по вопросам образования, чтобы помочь им найти наиболее подходящие возможности для обучения на уровне дошкольного, общего и профессионального образования, а также оказать поддержку при выборе карьеры. Консультационная служба будет работать с 1 июня по адресу Тынисмяги, 14 в Таллинне и будет предоставлять консультации на месте и по телефону.

В четверг, 26 мая, в 15:00 пройдет виртуальный инфочас Школы Свободы для родителей и подростков, прибывших из Украины. Дополнительная информация об инфочасе будет опубликована на страничке Школы Свободы в Facebook.

По состоянию на 22 мая в Эстонии находится 13 409 детей и подростков в возрасте до 19 лет, прибывших из Украины. В Эстонской информационной системе образования (EHIS) ко вчерашнему дню было зарегистрировано 4716 прибывших из Украины детей и подростков. 1231 детей зарегистрировано на дошкольном уровне образования, 3114 ходят в основную школу, 191 - в гимназию и 180 - в профессионально-технические училища.

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