Рейтинг Партии реформ продолжает расти, а популярность партии и «Ээсти 200» снижается, показал последний опрос общественного мнения, проведенный фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Рейтинг Партии реформ продолжает расти, «Ээсти 200» теряет популярность
Согласно последним результатам опроса, Партию реформ поддерживают 33,9 процента, Консервативную народную партию (EKRE) - 20,2, а Центристскую партию - 17 процентов электората.
За неделю существенных перемен в рейтинге партий не произошло, хотя с учетом более раннего времени популярность лидирующей Партии реформ демонстрирует тенденцию роста. Отрыв лидера от находящейся на втором месте EKRE составляет 13,7 процентных пункта, а позиция Центристской партии от EKRE - 3,2 процента.
Четвертую позицию в рейтинге партий занимает «Ээсти 200», которую поддерживают 12,6 процента обладающих правом голоса граждан, на пятом месте Социал-демократическая партия - 7,2 процента, на шестом «Отечество» - ее рейтинг 7,1 процента. Популярность «Ээсти 200», по сравнению с началом марта, упала на 7,1 процентных пункта.
Коалиционные партии в Эстонии поддерживают сейчас 50,9 процента, а оппозиционные 33,4 процента опрошенных.