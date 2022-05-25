Рейтинг Партии реформ продолжает расти, «Ээсти 200» теряет популярность

За неделю существенных перемен в рейтинге партий не произошло, хотя с учетом более раннего времени популярность лидирующей Партии реформ демонстрирует тенденцию роста. Отрыв лидера от находящейся на втором месте EKRE составляет 13,7 процентных пункта, а позиция Центристской партии от EKRE - 3,2 процента.