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Президент Эстонии предлагает создать новую инфраструктуру для восстановления экспорта зерна из Украины

BNS
Президент Эстонии предлагает создать новую инфраструктуру для восстановления экспорта зерна из Украины
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Президент Алар Карис
Президент Алар Карис Фото: Marianne Loorents

Президент Эстонии Алар Карис предложил создать новую региональную инфраструктуру на базе "Инициативы трех морей" для обеспечения энергетической безопасности Европы и восстановления экспорта зерна из Украины.

"Обеспечение энергетической безопасности и, например, перебои в поставках зерновых являются примерами того, чем следовало бы заниматься при создании инфраструктуры", - цитирует слова эстонского президента его пресс-служба в среду.

Об этом Карис заявил в ходе переговоров с президентами Польши и Латвии Анджеем Дудой и Эгилсом Левитсом на полях Давосского экономического форума.

Он отметил, что треть стран "Инициативы" непосредственно граничат с Украиной.

Карис также выразил надежду, что предстоящий через несколько недель саммит государств "Инициативы" в Риге придаст новый импульс сотрудничеству по инфраструктурным проектам в контексте изменившейся ситуации с безопасностью на Адриатике, Балтийском и Черном морях.

Инициатива трех морей (Three Seas Initiative, 3SI) - формат регионального сотрудничества, объединяющий 12 государств-членов ЕС Адриатического, Балтийского и Черного морей: Австрию, Болгарию, Эстонию, Хорватию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Чехию и Венгрию.

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