Президент Эстонии предлагает создать новую инфраструктуру для восстановления экспорта зерна из Украины

"Обеспечение энергетической безопасности и, например, перебои в поставках зерновых являются примерами того, чем следовало бы заниматься при создании инфраструктуры", - цитирует слова эстонского президента его пресс-служба в среду.

Об этом Карис заявил в ходе переговоров с президентами Польши и Латвии Анджеем Дудой и Эгилсом Левитсом на полях Давосского экономического форума.

Он отметил, что треть стран "Инициативы" непосредственно граничат с Украиной.

Карис также выразил надежду, что предстоящий через несколько недель саммит государств "Инициативы" в Риге придаст новый импульс сотрудничеству по инфраструктурным проектам в контексте изменившейся ситуации с безопасностью на Адриатике, Балтийском и Черном морях.