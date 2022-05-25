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США не продлили лицензию для обслуживания госдолга РФ

rus.postimees.ee
США не продлили лицензию для обслуживания госдолга РФ
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Доллары.
Доллары. Фото: Dado Ruvic

Минфин США не продлил действие Генеральной лицензии 9С, позволяющей держателям российских суверенных облигаций получать долларовые платежи по обслуживанию этих бумаг и погашению долга. Соответствующее заявление пресс-служба министерства финансов США опубликовала во вторник, 24 мая. Действие лицензии истекло 25 мая в 07.01 по московскому времени, сообщило агентство Reuters.

Ранее, 18 мая, министр финансов России Антон Силуанов в очередной раз заявил о намерении платить по государственному внешнему долгу в рублях, если лицензия, которая позволяет обслуживать его в долларах, не будет продлена, пишет DW.

Санкции, введенные Западом после российского вторжения в Украину, запрещают операции с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния (ФНБ). Однако Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 2 марта сделало исключение для получения выплаты процентов и дивидендов в рамках погашения задолженности и выплат акционерам. Данная лицензия позволила российскому государству продолжать выплаты по гособлигациям и тем самым предотвратить дефолт по государственному долгу.

По данным агентства Bloomberg, после 25 мая и до конца 2022 года России будет необходимо произвести выплаты по внешним суверенным облигациям на сумму в почти 2 млрд долларов.

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