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В Таллинне загорелся заброшенный многоквартирный дом

BNS
В Таллинне загорелся заброшенный многоквартирный дом
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Пожарные. Иллюстративное фото.
Пожарные. Иллюстративное фото. Фото: Kaspar Pokk / Kanal 2

В среду утром в Таллинне загорелся заброшенный многоквартирный дом. По имеющимся данным, людей в здании не было.

В 6.46 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что горит заброшенный двухэтажный дом по адресу Магдалеэна, 9. От горевшего строения валил густой дым, поэтому спасатели попросили жителей окрестных домов держать закрытыми окна и двери, а в случае ощущения опасности звонить по номеру 112.

Работы по тушению продолжаются.

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