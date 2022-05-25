В Таллинне загорелся заброшенный многоквартирный дом

В 6.46 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что горит заброшенный двухэтажный дом по адресу Магдалеэна, 9. От горевшего строения валил густой дым, поэтому спасатели попросили жителей окрестных домов держать закрытыми окна и двери, а в случае ощущения опасности звонить по номеру 112.