Эксперт: эстонские богачи начали строить виллы в голливудском стиле

По словам Яануса Лаугуса, роскошная недвижимость сейчас популярна как никогда. «Если всего несколько лет назад миллионные сделки были исключением, то теперь появились целые районы, полностью застроенные сверхдорогими домами», – сообщил Лаугус.

«По большей части покупатели и заказчики – это ИТ-предприниматели, которые больше смотрят на содержание, чем на цену. Самые популярные архитекторы загружены работой на годы вперед, а жуткие здания в стиле готических замков остались в прошлом. Сегодняшние дома миллионеров следуют последним международным тенденциям и больше напоминают голливудские виллы», – говорит Лаугус.

«Ожидается, что непременные атрибуты "виллы на миллион" – это высокие потолки, много света и большие террасы. В каждой спальне обязательно должна быть своя ванная комната. В связи с ограничениями коронавирусного периода все больше людей строят персональные спа- и тренажерные комплексы», – описывает Лаугус ожидания покупателей.

По словам руководителя бюро недвижимости Uus Maa, настолько удачного времени для продажи такой недвижимости еще не было. «Покупательская способность в более богатом сегменте не упала, скорее, строительство в этом секторе ограничивает нехватка материалов. Если придется ждать год, чтобы получить эксклюзивные материалы и детали, то заказчики предпочтут получить новый дом с меньшими усилиями и за меньшее время. Хватает таких, кто готов сразу заплатить за подходящий дом 2-3 миллиона», – сказал Лаугус.