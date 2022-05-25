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Эксперт: эстонские богачи начали строить виллы в голливудском стиле

rus.postimees.ee
Эксперт: эстонские богачи начали строить виллы в голливудском стиле
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Вилла. Снимок иллюстративный
Вилла. Снимок иллюстративный Фото: Shutterstock

По словам руководителя бюро недвижимости Uus Maa Яануса Лаугуса, состоятельные эстонские предприниматели заказывают услуги известных архитектурных бюро на годы вперед и строят беспрецедентно впечатляющие особняки со спа- и тренажерными комплексами. Стоимость таких вилл составляет миллионы евро.

По словам Яануса Лаугуса, роскошная недвижимость сейчас популярна как никогда. «Если всего несколько лет назад миллионные сделки были исключением, то теперь появились целые районы, полностью застроенные сверхдорогими домами», – сообщил Лаугус.

«По большей части покупатели и заказчики – это ИТ-предприниматели, которые больше смотрят на содержание, чем на цену. Самые популярные архитекторы загружены работой на годы вперед, а жуткие здания в стиле готических замков остались в прошлом. Сегодняшние дома миллионеров следуют последним международным тенденциям и больше напоминают голливудские виллы», – говорит Лаугус.

«Ожидается, что непременные атрибуты "виллы на миллион" – это высокие потолки, много света и большие террасы. В каждой спальне обязательно должна быть своя ванная комната. В связи с ограничениями коронавирусного периода все больше людей строят персональные спа- и тренажерные комплексы», – описывает Лаугус ожидания покупателей.

По словам руководителя бюро недвижимости Uus Maa, настолько удачного времени для продажи такой недвижимости еще не было. «Покупательская способность в более богатом сегменте не упала, скорее, строительство в этом секторе ограничивает нехватка материалов. Если придется ждать год, чтобы получить эксклюзивные материалы и детали, то заказчики предпочтут получить новый дом с меньшими усилиями и за меньшее время. Хватает таких, кто готов сразу заплатить за подходящий дом 2-3 миллиона», – сказал Лаугус.

«Самые роскошные виллы строятся вдоль берега моря за пределами Таллинна. Например, в Меривялья, Пирита и Виймси, а также в направлении Какумяэ-Табасалу вплоть до Клоога. Стали популярными и большие уединенные объекты недвижимости с высоким озеленением вблизи Таллинна. При покупке такого объекта важно наличие права на строительство более просторного основного здания и нескольких вспомогательных строений, а также наличие коммуникаций и хорошее дорожное сообщение со столицей», – говорит Лаугус.

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