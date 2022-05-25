Погоня за дешевой пластической операцией выявила крайне сомнительную схему

39-летняя Кадри нашла в Instagram рекламу, в которой ей обещали дешевую, но высококачественную пластическую операцию. Она взяла кредит в банке и перевела деньги на нужный счет. И наступило долгое молчание. Испугавшись, что она останется и без денег, и без операции, Кадри начала изучать историю клиники. Своими невероятными открытиями она поделилась в эфире очередного выпуска программы Kuuuurija.