39-летняя Кадри нашла в Instagram рекламу, в которой ей обещали дешевую, но высококачественную пластическую операцию. Она взяла кредит в банке и перевела деньги на нужный счет. И наступило долгое молчание. Испугавшись, что она останется и без денег, и без операции, Кадри начала изучать историю клиники. Своими невероятными открытиями она поделилась в эфире очередного выпуска программы Kuuuurija.
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Погоня за дешевой пластической операцией выявила крайне сомнительную схему
Погоня за дешевой пластической операцией выявила крайне сомнительную схему
Ценовое предложение за абдоминопластику и коррекцию формы груди составило 6 тысяч евро - смехотворно низкая сумма для таких медицинских услуг.
Впоследствии выяснилось, что компания, рекламирующая себя как клиника пластической хирургии, на самом деле играет роль посредника, то есть находит возможности проведения операций в Турции.
Причем в те 6 000 евро, которые Кадри заплатила клинике The Look, входили, якобы, билеты на самолет в Турцию и проживание в стамбульском отеле. Именитый эстонский хирург Яан Троост называет такую схему мистикой и абсурдом.