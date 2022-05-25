Сегодня утром около 7:30 на перекрестке Хааге на дороге Тарту-Эльва столкнулись легковые автомобили Ford и Renault. Пострадавшего водителя Ford доставили в Клинику Тартуского университета, пишет Tartu Postimees.
Галерея ⟩ На дороге Тарту-Эльва столкнулись две легковушки
На дороге Тарту-Эльва столкнулись две легковушки
Молодой человек, находившийся за рулем Ford, попытался свернуть с дороги Хааге в направлении Тарту, но не заметил двигавшийся со стороны города Renault. Управлявший Renault молодой человек не пострадал.
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