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Галерея ⟩ На дороге Тарту-Эльва столкнулись две легковушки

rus.postimees.ee
На дороге Тарту-Эльва столкнулись две легковушки
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Сегодня утром около 7:30 на перекрестке Хааге на дороге Тарту-Эльва столкнулись легковые автомобили Ford и Renault. Пострадавшего водителя Ford доставили в Клинику Тартуского университета, пишет Tartu Postimees.

Молодой человек, находившийся за рулем Ford, попытался свернуть с дороги Хааге в направлении Тарту, но не заметил двигавшийся со стороны города Renault. Управлявший Renault молодой человек не пострадал.

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