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Назван новый старейшина столичного района Нымме

rus.postimees.ee
Назван новый старейшина столичного района Нымме
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Лаури Паэвеэр и Кармо Кури
Лаури Паэвеэр и Кармо Кури Фото: Tallinn

Сегодня, 25 мая, Социал-демократическая партия представила на железнодорожной станции Нымме нового старейшину Ныммеского района – Кармо Кури, который до сих пор был заместителем старейшины.

Нынешний старейшина Ныммеского края Лаури Паэвеэр сказал, что, передавая символический камень общины, руководство района Нымме переходит в опытные и добрые руки. «Последние шесть месяцев были очень захватывающим и сложным временем. Было приятно работать с различными организациями, общественными активистами и трудолюбивой командой управы района, вносящими вклад в то, чтобы сделать нашу жизнь в районе еще лучше. Руководя районом Нымме, я познакомился со многими интересными людьми и смог внести свой вклад во множество разных и нужных проектов», – подытожил Паэвеэр свой срок.

Кармо Кури живет в Пяэскюла. Он работает в Ныммеской районной управе более 10 лет и занимал должности от специалиста по ремонту до начальника отдела и заместителя старейшины. Кармо Кури женат, имеет двоих детей.

Прежний старейшина района Нымме Лаури Паэвеэр уходит в отставку по семейным обстоятельствам. Согласно коалиционному соглашению между Центристской партией и Социал-демократической партией в Таллинне, место старейшины Нымме принадлежит социал-демократам. Таллиннская городская управа утвердила Лаури Паэвеэра в должности старейшины 8 декабря 2021 года.

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