Назван новый старейшина столичного района Нымме

Нынешний старейшина Ныммеского края Лаури Паэвеэр сказал, что, передавая символический камень общины, руководство района Нымме переходит в опытные и добрые руки. «Последние шесть месяцев были очень захватывающим и сложным временем. Было приятно работать с различными организациями, общественными активистами и трудолюбивой командой управы района, вносящими вклад в то, чтобы сделать нашу жизнь в районе еще лучше. Руководя районом Нымме, я познакомился со многими интересными людьми и смог внести свой вклад во множество разных и нужных проектов», – подытожил Паэвеэр свой срок.