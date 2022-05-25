Сегодня, 25 мая, Социал-демократическая партия представила на железнодорожной станции Нымме нового старейшину Ныммеского района – Кармо Кури, который до сих пор был заместителем старейшины.
Назван новый старейшина столичного района Нымме
Нынешний старейшина Ныммеского края Лаури Паэвеэр сказал, что, передавая символический камень общины, руководство района Нымме переходит в опытные и добрые руки. «Последние шесть месяцев были очень захватывающим и сложным временем. Было приятно работать с различными организациями, общественными активистами и трудолюбивой командой управы района, вносящими вклад в то, чтобы сделать нашу жизнь в районе еще лучше. Руководя районом Нымме, я познакомился со многими интересными людьми и смог внести свой вклад во множество разных и нужных проектов», – подытожил Паэвеэр свой срок.
Кармо Кури живет в Пяэскюла. Он работает в Ныммеской районной управе более 10 лет и занимал должности от специалиста по ремонту до начальника отдела и заместителя старейшины. Кармо Кури женат, имеет двоих детей.
Прежний старейшина района Нымме Лаури Паэвеэр уходит в отставку по семейным обстоятельствам. Согласно коалиционному соглашению между Центристской партией и Социал-демократической партией в Таллинне, место старейшины Нымме принадлежит социал-демократам. Таллиннская городская управа утвердила Лаури Паэвеэра в должности старейшины 8 декабря 2021 года.