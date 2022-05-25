В Нарве пройдет необычная экскурсия на ретроавтобусе в сопровождении гида

На ярмарку-дегустацию «Вкусы Нарвы» ретроавтобус приедет с пассажирами из Таллинна в субботу утром. В течение дня пройдут две экскурсии, с 13:00 до 14:30 в сопровождении нарвского гида Дениса Бьеркланда на эстонском языке и с 15:30 до 17:00 на русском языке в сопровождении мэра Нарвы Катри Райк.

Пассажиры уникального транспорта смогут не только окунуться в атмосферу прошлого, но и прокатиться по Кренгольмскому району, останавливаясь в самых примечательных местах, а также услышать интересные истории из богатого прошлого Нарвы.

«Это такая тестовая экскурсия, и если она будет востребована, то мы планируем продолжить сотрудничество с Lux Express и начать предлагать подобные туры на регулярной основе», - заявила старший специалист по туризму Нарвского департамента развития и экономики Ольга Смирнова.

Ретроавтобус вмещает в себя не более 30 человек, поэтому организаторы мероприятия просят предварительно зарегистрироваться.