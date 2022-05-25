Потерявшие работу в Силах обороны из-за отказа от вакцинации выиграли в суде

Еще один военнослужащий и 17 сотрудников ожидают решения суда.

По словам Яаники Рейлик-Бакхофф, юриста юридической фирмы Pallo & Partners, представляющей Силы обороны, важно как можно скорее найти юридическую ясность в вопросе вакцинации, потому что, с одной рабочие места сегодня страдают, но с другой.

Недавно Тартуский уездный суд вынес решение в отношении работника Сил обороны, трудовой договор которого был расторгнут в чрезвычайном порядке в октябре 2021 года без соблюдения срока уведомления из-за невыполнения работником распоряжения работодателя о вакцинации. К тому времени он уже 24 года проработал в Силах обороны и затем хотел выйти на пенсию. Тартуский уездный суд признал расторжение трудового договора владельца склада в чрезвычайном порядке неправомочным и обязал его выплатить компенсацию за шесть месяцев и все процессуальные издержки. Силы обороны могут обжаловать это решение до 30 мая.

Суд также счел, что до сих пор в Эстонии не был принят закон, который устанавливал бы общую или связанную с работой обязанность вакцинации, и что обязанность вакцинации серьезно нарушает физическую неприкосновенность человека и право на неприкосновенность частной жизни, и, по-видимому, лицо право выбора делать прививку или нет. Суд повторил, что всегда необходимо учитывать, существуют ли другие возможные средства защиты и является ли повышенный риск скорее временным. Суд также указал, что вирус, его распространение, заболевание и способы его предотвращения постоянно менялись, поэтому Силы обороны не могли быть убеждены в том, что вакцина была единственным эффективным средством.

По мнению Рейлик-Бакхофф, важно как можно скорее найти правовую ясность в вопросе вакцинации, поскольку, с одной стороны, сегодня страдают люди, потерявшие работу, а с другой стороны, аналогичная ситуация может ожидать нас снова скоро. «Директивы о вакцинации в настоящее время отменены в некоторых учреждениях после увольнения персонала, но самый большой страх сотрудников заключается в том, что по мере ухудшения ситуации с COVID-19 учреждения возобновят аналогичные меры и принуждение, что приведет к очередным судебным процессам, и все это будет обременительно для наших людей, так для судов. Сегодня нам нужно гораздо больше социальной сплоченности с психически здоровыми людьми, а не разобщения и психической фрустрации у своих сотрудников», — сказал Рейлика-Бакхофф.