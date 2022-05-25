Ранены 10 полицейских, один фанат избит стулом – накануне Лиги конференций в Тиране беснуются болельщики

Как сообщает AFP, в результате актов насилия, которые произошли минимум в трёх местах Тираны, были ранены 10 полицейских. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применять слезоточивый газ по отношению к буйным болельщикам.

Фанаты «Ромы» также атаковали полицейских палками и камнями. В результате был повреждён полицейский автобус. По данным полиции, в общей сложности было арестовано 60 фанатов обеих команд.

Восемь фанатов «Фейеноорда» были арестованы за избиение стулом человека, который скандировал кричалки итальянского соперника. Жителя Албании пришлось доставить в больницу. Также около 200 фанатов голландской команды вступили в стычку с полицией, пытаясь добраться до места, где располагались болельщики «Ромы».