Фанаты «Фейеноорда» и «Ромы» устроили беспорядки в Тиране (Албания), где состоится финал Лиги конференций между командами, передает «Чемпионат».
Ранены 10 полицейских, один фанат избит стулом – накануне Лиги конференций в Тиране беснуются болельщики
Как сообщает AFP, в результате актов насилия, которые произошли минимум в трёх местах Тираны, были ранены 10 полицейских. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применять слезоточивый газ по отношению к буйным болельщикам.
Фанаты «Ромы» также атаковали полицейских палками и камнями. В результате был повреждён полицейский автобус. По данным полиции, в общей сложности было арестовано 60 фанатов обеих команд.
Восемь фанатов «Фейеноорда» были арестованы за избиение стулом человека, который скандировал кричалки итальянского соперника. Жителя Албании пришлось доставить в больницу. Также около 200 фанатов голландской команды вступили в стычку с полицией, пытаясь добраться до места, где располагались болельщики «Ромы».
Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится сегодня, 25 мая, в Тиране. Начало встречи — в 22 часа.