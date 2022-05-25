Наконец-то: закончилось строительство самого ожидаемого в Европе культурного центра

Ультрасовременный концертный зал на берегу реки Влтавы сочетает в себе традиционную культурную жизнь пражского Старого города с современным искусством района Голешовице. Победителем конкурса стал выбранный из 19 участников проект зала на 1800 мест от Bjarke Ingels Group (BIG).

Концертный зал Vltava. Фото: BIG - Bjarke Ingels Group/Cover/Scanpix

Концертный зал Vltava станет важным общественным зданием в районе Голешовице и новым центром Праги, а также узнаваемой достопримечательностью.

«Концертный зал Vltava задуман как восхождение от берега реки к крыше. Его залы будут обладать прекрасной акустикой. Выразительное, но практичное новое здание станет одной из главных достопримечательностей Праги», — сказал Бьярке Ингельс, основатель и партнер BIG.

Концертный зал Vltava. Фото: BIG-Bjarke Ingels Group/Cover Images/Scanpix

Katused on kavandatud hoone jalamil asuva suurejoonelise avaliku väljaku jätkuna. Katuste lainjas astmeline kuju võimaldab külastajatel «mägedesse» ronida ja jõuda hoone tippu. Hoone katuseterrasse toetavad sihvakad vertikaalsed kolonnaadid ning katus ise ehitatakse kohalikust puidust. Крыша спроектирована как продолжение впечатляющей площади у подножия здания. Волнообразная ступенчатая форма крыш позволяет посетителям взбираться наверх и достичь вершины здания. Террасы на крыше здания поддерживаются стройными вертикальными колоннами, а сама крыша построена из местного дерева.

Концертный зал Vltava. Фото: BIG-Bjarke Ingels Group/Cover Images/Scanpix

В большом вестибюле установлена работа чешских мастеров по стеклу, которая направляет посетителей к различным залам: полифункциональным «Прага» и «Голешовице», или к главному концертному залу «Влтава».