«Гражданин М»: основатель эстонской разведслужбы о российских силовиках

В каком состоянии находятся спецслужбы России – ФСБ, СВР, ГРУ – на четвертый месяц войны в Украине и сохранят ли они лояльность президенту Путину? Сохраняет ли российская агентура за рубежом дееспособность и следует ли опасаться диверсий? Ведущий – Сергей Метлев.

С 1991 по 2019 годы Антс Фрош занимал высокие посты на государственной службе, стал одним из создателей службы внешней разведки Эстонии, 20 лет находился на дипломатической службе. Был послом Эстонии при ЕС в Страсбурге, в Польше, Румынии и Болгарии.