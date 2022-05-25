Основатель эстонской разведслужбы: наивно полагать, что российские силовики предадут Путина

- Профессиональная служба разведки просчитывает разные варианты. В том числе такой вариант, что могут быть массовые операции против российской агентуры. Это учитывалось, я думаю, что они подготовлены. Конечно, активность падает, но все-таки возможность продолжения работы с кротами существует, она никуда не денется. Считать, что после высылки сотен людей, работавших под дипломатическим прикрытием, остановится агентурная работа на Западе, - означает недооценивать российское сообщество, которое занимается безопасностью и разведкой.

- С какими самыми крупными проблемами они сейчас могут сталкиваться при осуществлении разведывательной деятельности, кроме того, что их просто стало меньше?

- Возможность вербовки заинтересованных людей за деньги всегда сохраняется. Не очень хороший вариант, к которому все равно иногда прибегают, - это шантаж. Но обычно все-таки люди, которые приходят в посольство и предлагают свои услуги, мотивированы отношением к своим руководителям, то есть они чувствуют, что их не ценят и ищут выход. Это остается, это никуда не денется. В советский период большую роль играл идеологический аспект — идеи коммунизма на Западе принимались частью общества как решение будущего, и люди просто из идеологических побуждений шли на контакт и работу с советской разведкой.

- Потому что Советский Союз предлагал своим агентам возможность помочь построению коммунистического мира. А что сейчас в случае с РФ?

- Совершенно верно сказано про Советский Союз. В случае с РФ мифа больше нет. Мы видим идеи возрождения Российской империи. Но лозунгов Советского Союза о дружбе народов и мире во всем мире уже нет, это совсем другая история. В то же время, если мы посмотрим на реалии больших западных государств, то разные бизнес-возможности стали козырями в руках российских спецслужб, потому что они имели доступ к самым высоким кругам, лидерам западных государств, так что, я думаю, в течение пары лет нас еще ожидают сюрпризы.

- Поговорим о роли спецслужб внутри России. Мы отлично понимаем, что Россия выстроена как государство, которое опирается на органы внутренней безопасности и это является гарантией сохранения режима. И мы видим, что ФСБ и ФСО являются единственными организациями, которые с большой долей вероятности имеют постоянный доступ к Путину. Исходя из этого, многие западные аналитики уделяют внимание вероятности измены, вероятности того, что лояльность к президенту может исчезнуть. Якобы эти самые спецслужбы могут стать катализатором перемен внутри России. Вы верите в эту немного наивную теорию?