Говоря с детьми о войне, нужно быть честным

Об этом в понедельник вечером в магазине Rahva Raaamat, расположенном в торговом центре Tasku, говорили психолог Кятлин Констабель и писатель Яак Юске, представившие книгу Ukraina – kannatanud vapper maa («Украина - пострадавшая отважная страна»).

Ребенок чувствует напряжение

По словам историка Юске, необходимость в этой книге была вызвана тем, что у детей и их учителей возникло множество вопросов об Украине. Если взрослый способен расшифровать информацию для себя, то ребенок этой способностью не обладает и ему труднее понять происходящее. «Хуже всего, когда о чем-то не говорят. Ребенок очень хорошо чувствует напряженность дома, и если родители не объясняют ему причины своего беспокойства, ребенку очень сложно увидеть адекватную картину происходящего», — пояснил автор.

Президента России Владимира Путина можно сравнить со школьным хулиганом, пытающимся найти единомышленников, чтобы запугивать тех, кто поменьше. «В таких случаях вина лежит не только на хулигане, свой вклад вносят все те, кто молча наблюдает за травлей», — говорит психолог Кятлин Констабель. Она добавила, что хотя в первые дни войны говорилось о том, что президент восточных соседей с горсткой сторонников начал вторжение в Украину, только сейчас виден масштаб проблемы.

Но с какого возраста детям уже можно показывать материалы на тему происходящего в Украине? «Подросткам уже можно показывать подобные видеоролики, потому что они тоже должны знать, какие ужасные вещи прямо сейчас происходят с такими же людьми, как и мы. Мы не должны делать вид, что это где-то далеко и нас не касается», — пояснила Констабель. Однако такие ролики не подходят для маленьких детей.

Нужно разговаривать

Каждый родитель может объяснить своим детям, что сегодня происходит в Украине и рассказать истории о том, где, когда и как возникли государства Россия и Украина и какие правители были у них на протяжении всей истории.

«Обязательно нужно для сравнения рассказать, что здесь у нас всё по-другому, не так, как у людей, живущих по ту сторону границы», — сказала Констабель.