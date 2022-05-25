Ср, 25.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Говоря с детьми о войне, нужно быть честным

Йенс Раавик
Говоря с детьми о войне, нужно быть честным
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Историк Яак Юске и психолог Кятлин Констабель заявили, что хуже всего, если ребенку ничего не говорят, даже если речь идет о войне.
Историк Яак Юске и психолог Кятлин Констабель заявили, что хуже всего, если ребенку ничего не говорят, даже если речь идет о войне. Фото: Sille Annuk

Российское вторжение в Украину продолжается уже три месяца. Сейчас смешанные эмоции и непонимание возникают даже у взрослых, а что уж говорить о детях, для которых все в мире в новинку. Однако как объяснить ребенку, что есть на свете люди, для которых установление власти важнее, чем добрососедские отношения? - пишет Tartu Postimees.

Об этом в понедельник вечером в магазине Rahva Raaamat, расположенном в торговом центре Tasku, говорили психолог Кятлин Констабель и писатель Яак Юске, представившие книгу Ukraina – kannatanud vapper maa («Украина - пострадавшая отважная страна»).

Ребенок чувствует напряжение

По словам историка Юске, необходимость в этой книге была вызвана тем, что у детей и их учителей возникло множество вопросов об Украине. Если взрослый способен расшифровать информацию для себя, то ребенок этой способностью не обладает и ему труднее понять происходящее. «Хуже всего, когда о чем-то не говорят. Ребенок очень хорошо чувствует напряженность дома, и если родители не объясняют ему причины своего беспокойства, ребенку очень сложно увидеть адекватную картину происходящего», — пояснил автор.

Президента России Владимира Путина можно сравнить со школьным хулиганом, пытающимся найти единомышленников, чтобы запугивать тех, кто поменьше. «В таких случаях вина лежит не только на хулигане, свой вклад вносят все те, кто молча наблюдает за травлей», — говорит психолог Кятлин Констабель. Она добавила, что хотя в первые дни войны говорилось о том, что президент восточных соседей с горсткой сторонников начал вторжение в Украину, только сейчас виден масштаб проблемы.

Но с какого возраста детям уже можно показывать материалы на тему происходящего в Украине? «Подросткам уже можно показывать подобные видеоролики, потому что они тоже должны знать, какие ужасные вещи прямо сейчас происходят с такими же людьми, как и мы. Мы не должны делать вид, что это где-то далеко и нас не касается», — пояснила Констабель. Однако такие ролики не подходят для маленьких детей.

Нужно разговаривать

Каждый родитель может объяснить своим детям, что сегодня происходит в Украине и рассказать истории о том, где, когда и как возникли государства Россия и Украина и какие правители были у них на протяжении всей истории.

«Обязательно нужно для сравнения рассказать, что здесь у нас  всё по-другому, не так, как у людей, живущих по ту сторону границы», — сказала Констабель.

Юске добавил, что важно объяснить детям, почему хорошо жить в Эстонии, какие у нас есть друзья и кто поможет нам в случае необходимости. «Теперь есть книга, которая рассказывает историю Украины так, чтобы она была понятна маленькому читателю», — отметил он.

Ключевые слова
Наверх