Минобороны РФ назвало ложными обвинения в адрес России в создании кризиса с продовольствием в мире из-за войны в Украине.
Минобороны РФ отвергло обвинения в адрес России в создании продовольственного кризиса в мире
По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, западные страны "стремятся как можно скорее вывезти зерно из Украины по ангажированным Евросоюзом так называемым "коридорам солидарности", абсолютно не заботясь о том, что будет происходить в стране после опустошения украинских зернохранилищ".
«Все это происходит на фоне непрекращающейся истерии "цивилизованного Запада" и их лживых обвинений в адрес Российской Федерации в искусственном создании продовольственного кризиса в мире», - сказал Мизинцев.
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН сказал, что действия России спровоцировали продовольственный кризис в мире. Его заявление тогда опроверг постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Каждое государство-член ООН должно воздействовать на Россию, чтобы прекратить действия, которые усугубляют кризис продовольствия на Украине и по всему миру", - заявил Блинкен на заседании Совбеза ООН. Он призвал Россию "прекратить блокаду" портов в Черном и Азовском морях и разрешить беспрепятственное движение кораблей, поездов и грузовиков с продовольствием с Украины.
Небензя в ответ заявил, что Россия не блокирует в Черном море суда, перевозящие зерно. "Вы утверждаете, что мы якобы блокируем возможность вывоза сельхозпродукции из Украины морским путем. Однако правда в том, что именно Украина, а не Россия продолжает блокировать в портах Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного 75 иностранных судов из 17 государств и именно Украина заминировала акваторию Черного моря", - сказал тогда Небензя.
"У нас в этом году намечается рекордный урожай пшеницы. В этой связи можем с первого августа и до конца года предложить на экспорт 25 млн тонн зерна через порт в Новороссийске. Можно обсуждать и другие закупки, в том числе, имея в виду, что с июня по декабрь потенциал экспортных поставок удобрений составит не менее 22 млн тонн", - сказал российский дипломат.
На минувшей неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сказал, что Россия и Украина являются самыми крупными поставщиками пшеницы и ячменя и других сельхозкультур. "Недавний скачок цен, причиной которому стал конфликт между Россией и Украиной, угрожает перерасти из продовольственного кризиса в гуманитарную катастрофу", - сказал Гриффитс.
23 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко сказал, что Москва для урегулирования поставок зерна призывает отменить рестриктивные меры, введенные против российского экспорта.
"Нужно отменить рестриктивные меры, которые были введены против российского экспорта. Если нам говорят, что эти санкции не затрагивают продовольствие и удобрения, то это не совсем так, потому что есть вопросы, связанные с проплатой таких поставок, есть вопросы со страховками, есть вопросы с доступом российских кораблей в европейские порты и другие порты, а европейских - в наши порты. Поэтому эти вопросы должны решаться комплексно", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос, как Россия видит урегулирование вопроса с заблокированными в портах Украины судами с зерном.