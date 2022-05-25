Гонщику Льюису Хэмилтону грозит штраф в 50 000 евро

Однако качество изображения не позволяет с уверенностью сказать, действительно ли рука Хэмилтона касается крыла.

Макс Ферстаппен, гонщик "Ред Булла", в прошлом году был за подобное действие оштрафован: он коснулся заднего антикрыла на "мерседесе" Хэмилтона – это произошло после квалификации к Гран-при Сан-Паулу.