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Гонщику Льюису Хэмилтону грозит штраф в 50 000 евро

rus.postimees.ee
Гонщику Льюису Хэмилтону грозит штраф в 50 000 евро
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Льюис Хэмилтон на своем болиде.
Льюис Хэмилтон на своем болиде. Фото: Hasan Bratic/AvensImages / ipa-a/PA Images

В интернете появилась фотография пилота "мерседеса" Льюиса Хэмилтона, который, вероятно, коснулся заднего крыла болида Серхио Переса ("Ред Булл"). Это может обойтись ему в 50 000 евро – правила режима закрытого парка запрещают прикасаться к машинам без разрешения федерации.

Однако качество изображения не позволяет с уверенностью сказать, действительно ли рука Хэмилтона касается крыла.

Макс Ферстаппен, гонщик "Ред Булла", в прошлом году был за подобное действие оштрафован: он коснулся заднего антикрыла на "мерседесе" Хэмилтона – это произошло после квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Появившееся в сети видео показывает, что касание могло быть ненамеренным, кроме того, неизвестно, действовал ли в тот момент режим закрытого парка.

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