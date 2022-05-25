В интернете появилась фотография пилота "мерседеса" Льюиса Хэмилтона, который, вероятно, коснулся заднего крыла болида Серхио Переса ("Ред Булл"). Это может обойтись ему в 50 000 евро – правила режима закрытого парка запрещают прикасаться к машинам без разрешения федерации.
Гонщику Льюису Хэмилтону грозит штраф в 50 000 евро
Гонщику Льюису Хэмилтону грозит штраф в 50 000 евро
Однако качество изображения не позволяет с уверенностью сказать, действительно ли рука Хэмилтона касается крыла.
Макс Ферстаппен, гонщик "Ред Булла", в прошлом году был за подобное действие оштрафован: он коснулся заднего антикрыла на "мерседесе" Хэмилтона – это произошло после квалификации к Гран-при Сан-Паулу.
Появившееся в сети видео показывает, что касание могло быть ненамеренным, кроме того, неизвестно, действовал ли в тот момент режим закрытого парка.