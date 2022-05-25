Жестокое убийство на Юмера: потерпевшие просят ужесточить наказание 80-летнему обвиняемому

Как сообщили Rus.ERR в пресс-службе окружного суда, апелляционные жалобы поступили как от представителя потерпевших, так и от защитника обвиняемого.

Адвокат потерпевших просит признать 80-летнего Мати Пыйклягу виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах и назначить ему более суровое наказание (суд первой инстанции приговорил пенсионера к 14 годам лишения свободы - прим. ред.).

Защитник обвиняемого просит переквалифицировать основную статью обвинения с «убийство» на «причинение смерти по неосторожности» или на «спровоцированное убийство», назначив ему более мягкое наказание. Также он ходатайствует об отмене или смягчении наказания Пыйклягу по обвинению в незаконном владении оружием.