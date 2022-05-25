В конце июня Таллиннский окружной суд вынесет решение по апелляциям, поданным на решение суда первой инстанции по уголовному делу о жестоком убийстве молодой женщины в столичном районе Ласнамяэ, которую застрелили на глазах маленьких детей.
Жестокое убийство на Юмера: потерпевшие просят ужесточить наказание 80-летнему обвиняемому
Как сообщили Rus.ERR в пресс-службе окружного суда, апелляционные жалобы поступили как от представителя потерпевших, так и от защитника обвиняемого.
Адвокат потерпевших просит признать 80-летнего Мати Пыйклягу виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах и назначить ему более суровое наказание (суд первой инстанции приговорил пенсионера к 14 годам лишения свободы - прим. ред.).
Защитник обвиняемого просит переквалифицировать основную статью обвинения с «убийство» на «причинение смерти по неосторожности» или на «спровоцированное убийство», назначив ему более мягкое наказание. Также он ходатайствует об отмене или смягчении наказания Пыйклягу по обвинению в незаконном владении оружием.
«Окружной суд распорядился рассмотреть дело в порядке письменного производства», - сказала пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, добавив, что решение будет объявлено 30 июня 2022 года в 15:00.