За последние годы количество страховых случаев с газонокосилками удвоилось. В связи с началом сезона покоса травы, руководитель отдела по ущербам частных клиентов ERGO Kindlustus Юлия Пакин делится полезными советами.
Эксперт: удивительные причины поломки газонокосилок
Как же можно избежать наиболее распространенных несчастных случаев с газонокосилками и ущерба, способного достигать тысяч евро.
1. Проверьте, есть ли в газонокосилке масло
Когда вы привозите из магазина домой новую машину, заливка в бак топлива является элементарным действием, однако нередко добавить в косилку масло забывают, полагая, что оно уже есть в новом устройстве.
«Запуск газонокосилки насухо может немедленно привести к ее поломке, и в таком случае страховка уже не поможет», – описала Пакин одну из наиболее удивительных, но при этом распространенных ошибок. Кроме того, перед заливкой масла нужно обязательно проверить, является мотор 4-тактовым или 2-тактовым, чтобы масло не попало в неправильное место. «В случае 4-тактового мотора масло заливается отдельно от бензина, а для 2-тактового мотора бензин и масло предварительно смешиваются, после чего их заливают в бак», – уточнила Пакин.
«Естественно, очень жалко, когда к нам обращается грустный клиент, новая газонокосилка которого вышла из строя, однако если причиной поломки было отсутствие масла или его заливка в неправильное место, то возместить такой ущерб мы, к сожалению, не можем».
При наличии страхования жилья газонокосилка также включается в состав домашнего имущества и страхуется в качестве садовой техники, однако для возмещения ущерба важно, чтобы соблюдались требования руководства по эксплуатации.
2. Перед началом покоса осмотрите сад
Перед началом покоса следует осмотреть свой двор, так как оставшиеся лежать на земле предметы могут серьезно повредить газонокосилку. Кроме того, критически следует осмотреть и сам газон, и если рядом находится дом или припаркованные машины соседей, убедитесь, что в траве нет крупных камней.
«Одним из самых распространенных случаев ущерба являются разлетающиеся из-под косилки камни, – рассказала Пакин, подчеркнув, что даже маленький камень или и даже сосновая шишка могут причинить большой ущерб. – Однажды мы столкнулись со случаем, когда вылетевший из-под газонокосилки камень с силой ударил по диску колеса машины, а затем, отскочив, еще и разбил окно дома соседей. К счастью, у клиента было оформлено страхование ответственности, благодаря чему ущерб соседям был возмещен, и крупной ссоры удалось избежать».
Мы сталкивались и со случаями, когда не помогал даже осознанный осмотр двора, так как предварительно запрограммированный робот-косилка начал работать не в тот день.
«В прошлом году один робот-газонокосилка застрял под машиной, в результате чего не заметивший его хозяин просто переехал через устройство, повредив в итоге как косилку, так и автомобиль», – добавила Пакин.
3. Не переоценивайте самостоятельность робота-газонокосилки
Как правило, роботы-газонокосилки прекрасно справляются с работой в саду самостоятельно, однако требуемую степень самостоятельности обеспечивает правильная подготовка устройства. Пакин советует при покупке робота-газонокосилки выбрать надежного партнера, который посоветует, как следует наиболее оптимально использовать это устройство, а также предложит услугу по установке ограничительного кабеля.
«В начале сезона к профессиональным установщикам кабелей зачастую выстраиваются длинные очереди, и у некоторых людей возникает желание сделать все самостоятельно. Однако, при отсутствии профессиональных знаний во время установки кабеля многое может пойти не так, – объяснила Пакин. – Прошлым летом у нас был случай, когда робот-газонокосилка в результате неправильного ограждения оказался в пруду соседей, обусловив ущерб на более чем 3000 евро».
Даже если кабель установлен правильно, то, по словам Пакин, все равно при первом в сезоне запуске робота-газонокосилки за устройством стоит присматривать.
«Возможно, за прошедшее с последнего покоса время в саду появилась новая площадка для костра или детская игровая площадка, которую робот не будет учитывать», – добавила Пакин, объяснив, что в случае места для костра особенно важно четко огранить площадку камнями, так как у робота нет датчика тепла, в результате чего он может въехать прямо в костер.
Кроме того, для робота-газонокосилки важно выбрать соответствующие ландшафту шины, о чем люди зачастую даже не догадываются.
«Если поверхность земли бугристая, то даже правильно установленный ограничительный кабель или отделенные зоны могут быть бесполезны, так как робот-газонокосилка на скользких шинах просто проедет через них», – объяснила Пакин.
4. В случае грозы отсоедините косилку от сети питания
Ущерб в результате почти трети страховых случаев возникал вследствие грозы и вызванных ей колебаний тока. «Если обычно средняя сумма ущерба остается в пределах одной – двух тысяч евро, то самая крупная сумма возмещения в прошлом году превысила 4 700 евро, когда во время грозы молния ударила прямо в газонокосилку», – добавила руководитель отдела по ущербам частных клиентов ERGO, посоветовав для недопущения ущерба при надвигающейся грозе отсоединить робота и его зарядочную станцию от сети питания.