Эксперт: удивительные причины поломки газонокосилок

Как же можно избежать наиболее распространенных несчастных случаев с газонокосилками и ущерба, способного достигать тысяч евро.

1. Проверьте, есть ли в газонокосилке масло

Когда вы привозите из магазина домой новую машину, заливка в бак топлива является элементарным действием, однако нередко добавить в косилку масло забывают, полагая, что оно уже есть в новом устройстве.

«Запуск газонокосилки насухо может немедленно привести к ее поломке, и в таком случае страховка уже не поможет», – описала Пакин одну из наиболее удивительных, но при этом распространенных ошибок. Кроме того, перед заливкой масла нужно обязательно проверить, является мотор 4-тактовым или 2-тактовым, чтобы масло не попало в неправильное место. «В случае 4-тактового мотора масло заливается отдельно от бензина, а для 2-тактового мотора бензин и масло предварительно смешиваются, после чего их заливают в бак», – уточнила Пакин.

«Естественно, очень жалко, когда к нам обращается грустный клиент, новая газонокосилка которого вышла из строя, однако если причиной поломки было отсутствие масла или его заливка в неправильное место, то возместить такой ущерб мы, к сожалению, не можем».

При наличии страхования жилья газонокосилка также включается в состав домашнего имущества и страхуется в качестве садовой техники, однако для возмещения ущерба важно, чтобы соблюдались требования руководства по эксплуатации.

2. Перед началом покоса осмотрите сад

Перед началом покоса следует осмотреть свой двор, так как оставшиеся лежать на земле предметы могут серьезно повредить газонокосилку. Кроме того, критически следует осмотреть и сам газон, и если рядом находится дом или припаркованные машины соседей, убедитесь, что в траве нет крупных камней.

«Одним из самых распространенных случаев ущерба являются разлетающиеся из-под косилки камни, – рассказала Пакин, подчеркнув, что даже маленький камень или и даже сосновая шишка могут причинить большой ущерб. – Однажды мы столкнулись со случаем, когда вылетевший из-под газонокосилки камень с силой ударил по диску колеса машины, а затем, отскочив, еще и разбил окно дома соседей. К счастью, у клиента было оформлено страхование ответственности, благодаря чему ущерб соседям был возмещен, и крупной ссоры удалось избежать».

Мы сталкивались и со случаями, когда не помогал даже осознанный осмотр двора, так как предварительно запрограммированный робот-косилка начал работать не в тот день.

«В прошлом году один робот-газонокосилка застрял под машиной, в результате чего не заметивший его хозяин просто переехал через устройство, повредив в итоге как косилку, так и автомобиль», – добавила Пакин.

3. Не переоценивайте самостоятельность робота-газонокосилки