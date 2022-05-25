В Евросоюзе заморожено имущество российских олигархов на 10 млрд евро

Еврокомиссия 25 мая представит законопроект о конфискации замороженных российских денег с целью использования их для восстановления Украины. "Для этого нам следует использовать любую опцию, в том числе стоимость российского имущество, которое мы заморозили", - заявила накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

После начала российского вторжения в Украину Евросоюз внес в санкционные списки многих российских олигархов, которых обвиняют в поддержке войны. В начале марта в ЕС было создано спецподразделение для усиления сотрудничества стран ЕС в деле выявления имущества российских олигархов. В результате через месяц было заморожено российское имущество на сумму в 29,5 млрд евро, включая средства российских олигархов и Банка России.