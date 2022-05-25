ИДЕЯ ⟩ Чтобы у России было будущее, нужен паспорт «хороших русских»

В соцсетях не прекращается дискуссия об идее выдачи паспортов «хорошим русским», которая была высказана на Второй антивоенной конференции в Вильнюсе. Прозвучали обвинения в сегрегации и делении россиян на хороших и плохих. Это возмутило многих. Поскольку я лично присутствовала на этой конференции, считаю правильным поделиться своим видением происходящего.

Комитет действия, в который наряду с другими политэмигрантами вошли оппозиционеры Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский, предложил организовать представительство для тех россиян, которые готовы поддержать следующее: а) война в Украине преступна; в) война ведется нелегитимным путинским режимом; в) признание суверенитета и территориальной целостности Украины. Тем, кто разделяет эти ценности, предлагается подписать декларацию.

Я лично подписала ее прямо во время панели и распространила ее везде, где могла. Что Комитет действия будет делать с этой декларацией дальше?

Имея на руках тысячи подписей россиян, комитет будет добиваться их легализации, выдачи виз, открытия счетов в банках. Чтобы люди могли устраиваться на работу и платить налоги в приличных странах. Почему я это поддерживаю?

Потому что считаю, что важно помочь россиянам, которые не поддерживают войну, особенно важно помогать российским активистам, которые годами боролись с путинским режимом, рискуя здоровьем и жизнью. Быть россиянином сейчас означает нести бремя всех военных преступлений путинского режима, следовательно, практически ежесекундно ощущать токсичность своего гражданства.

Особенно мучительно ощущать себя россиянином, когда категорически не поддерживаешь войну против Украины, которая ведется от лица России, вовлекая таким образом граждан России в это чудовищное преступление. После 24 февраля тысячи россиян проголосовали ногами, покинув путинскую Россию. Никто толком не знает, сколько человек экстренно покинули страну в ответ на путинскую агрессию, мне приходилось слышать цифру в четыре миллиона человек.

Этих людей не бомбили, они не являются военными беженцами, но они оказались в ужасной ситуации. По сути, Путин лишил их родины, у них нет нормальных документов, им закрыт путь в Европу и Америку, они не могут воспользоваться собственными сбережениями, поскольку их банковские карты заблокированы.

Конечно, можно обвинить их в том, что они не победили путинский режим, но следует вспомнить, как долго Запад накачивал нефтедолларами путинский режим. Продолжает это делать и сейчас, невзирая на ужаснувший весь мир геноцид в Буче, на тысячи убитых, включая женщин и детей.

Мы видим, как тяжело победить путинских «орков», накаченных нефтедолларами, даже когда весь мир объединяется и помогает Украине самым современным оружием. Если Запад действительно хочет уничтожить путинский режим, но надо просто прекратить его кормить, покупая углеводороды и объявить эмбарго.

На кону будущее России

Но я бы не стала много ожидать от, по сути, новорожденного гражданского общества России, которое появилось дай бог 10–15 лет назад, с исторической точки зрения сегодня утром. И младенец этот не имел никаких шансов вырасти и окрепнуть, поскольку его постоянно долбят молотком по голове.

Многие мои знакомые российские активисты были вынуждены после 24 февраля покинуть Россию из-за угрозы ареста. Оказавшись вне России, они, невзирая на проблемы с документами, самоорганизовались и начали активно помогать украинским военным беженцам. Так у нас в Эстонии активно действует группа «Друзья Мариуполя», которая помогает сотням украинских военных беженцев .

Именно российские активисты при поддержке Фонда открытой Эстонии организовали убежище в Нарве для украинских беженцев, принимающий ежедневно три десятка украинцев. Российские активисты помогают украинским беженцам, совершенно забывая про свои собственные проблемы! Зачастую у помогающих ситуация с легализацией намного хуже, чем у тех, кому они помогают.

И именно для этих российских активистов помощь Комитета Действия будет неоценима.

Я уверена, что сейчас крайне важно помочь российским гражданским активистам, потому что в случае коллапса путинского режима, который обязательно настанет, именно они будут в состоянии построить нормальную, человеческую и неагрессивную Россию. У них будет уникальный опыт взаимодействия с европейскими институциями, который поможет интегрировать Россию в Европу.