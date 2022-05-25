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Литва передаст Украине бронетехнику, грузовики и внедорожники на 15 миллионов евро

BNS
Литва передаст Украине бронетехнику, грузовики и внедорожники на 15 миллионов евро
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Бронетранспортер M113 A1. Снимок иллюстративный.
Бронетранспортер M113 A1. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Министерство обороны и Вооруженные силы Литвы передадут Украине 20 бронетранспортеров M113, десять военных грузовиков и десять внедорожников для саперных работ.

По данным Минобороны Литвы, стоимость вновь подготовленной партии в Украину составляет около 15,5 миллиона евро.

«Мы передаем США 200 единиц бронетехники. Мы также отправляем нужные Украине грузовики и внедорожники. Скоординированная нами и нашими союзниками поддержка является решающим фактором для победы Украины», – сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

В сообщении, распространенном Минобороны, он отметил, что Литва передала свою первую помощь оружием еще до начала войны. Литва передала Украине системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, обзорные радары. В общей сложности военная помощь Литвы Украине пока составляет около 100 миллионов евро.

Согласно сообщению, в Литве также началось обучение украинцев обращению с западным оружием. В конце апреля завершилось первое обучение – было подготовлено 20 инструкторов по противотанковым системам.

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