Литва передаст Украине бронетехнику, грузовики и внедорожники на 15 миллионов евро

По данным Минобороны Литвы, стоимость вновь подготовленной партии в Украину составляет около 15,5 миллиона евро.

«Мы передаем США 200 единиц бронетехники. Мы также отправляем нужные Украине грузовики и внедорожники. Скоординированная нами и нашими союзниками поддержка является решающим фактором для победы Украины», – сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

В сообщении, распространенном Минобороны, он отметил, что Литва передала свою первую помощь оружием еще до начала войны. Литва передала Украине системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, обзорные радары. В общей сложности военная помощь Литвы Украине пока составляет около 100 миллионов евро.