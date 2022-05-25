Экологические объединения Эстонии потребовали отставки министра окружающей среды

В среду природоохранные организации направили в Рийгикогу и премьер-министру заявление, в котором поясняют, что сплошные рубки под предлогом сохранения климата нельзя оправдывать разговорами о долговечных деревянных изделиях. Независимые исследования подтверждают, что эстонские леса стали источником выбросов углерода из-за чрезмерных вырубок. В этой ситуации вариант сокращения выбросов углерода и обеспечения устойчивого лесопользования будет заключаться в сокращении площади сплошных рубок, а не их увеличении, как министр окружающей среды сказал на этой неделе.

«Министр окружающей среды распространяет вредящую защите окружающей среды информацию, принимает вредные для окружающей среды решения на основе ложной информации и не принимает во внимание общественные инициативы и результаты опросов, проведенных в Эстонии», – говорится в обращении. – Министр окружающей среды принял решение на основании опровергнутой информации – по данным Налогово-таможенного департамента, импорт пиломатериалов сейчас выше, чем в прошлом году, и министру об этом неоднократно говорили. Министр не изменил своих утверждений после получения новой информации».

«Министр окружающей среды полностью игнорирует переданную Рийгикогу 26 апреля народную инициативу по защите внутренних лесов от лесовосстановительных рубок, к которой присоединилась 41 организация и 3769 граждан. Нужно четко различать, что заявка на охрану внутренних лесов – это не заявка на взятие их под охрану, как ошибочно утверждает министр, пытаясь подавить подписавших народную инициативу», – пишут объединения.

Исходя из этого, объединения требуют немедленной отставки министра окружающей среды Эрки Сависаара.

Экологические объединения подчеркивают, что договоры RMK до сих пор являются секретными, а учреждение продает древесину по цене ниже рыночной, тем самым нанося прямой ущерб государству.

Объединения также отмечают, что нет необходимости увеличивать площадь лесовосстановительных рубок с целью ликвидации ущерба от короеда, так как он должен устраняться на основании актов лесоохранной экспертизы и в результате санитарных рубок. Исходя их этого, работа Министерства окружающей среды по предотвращению ущерба от короеда и их истреблению неудовлетворительна.

По мнению экологических объединений, законопроект, направленный Сависааром на рассмотрение, препятствует участию местных жителей в защите внутренних лесов или территорий с повышенным публичным интересом (ППИ), и противоречит как экологическому праву ЕС, так и Орхусской конвенции.

«Министр окружающей среды вводит общественность в заблуждение, манипулируя заявлением о том, что вырубка лесов полезна для смягчения последствий изменения климата. Говоря о долговечных деревянных изделиях, нельзя оправдывать сплошные рубки под предлогом сохранения климата. По данным Министерства окружающей среды, леса Эстонии стали источником выбросов CO2 из-за чрезмерных рубок. В этой ситуации вариантом сокращения выбросов углерода и обеспечения устойчивого лесопользования было бы сокращение площади сплошных рубок, – говорится в заявлении. – Послание министра окружающей среды состоит в том, что домашние леса не важны, их не нужно поддерживать, потому что они являются лишь лесозаготовительными».