КНДР запустила несколько баллистических ракет

Запуск баллистических ракет, произведенный Северной Кореей со своего восточного побережья в среду, 25 мая, является «провокацией, мириться с которой нельзя». Такое заявление сделал в тот же день министр обороны Японии Нобуо Киси.

Выступая перед журналистами, Киси указал, что первая баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, достигла высоты 550 километров и пролетела около 300 километров. Вторая ракета достигла высоты 50 километров и пролетела около 750 километров, добавил он.

По словам главы Минобороны Японии, нельзя исключать, что Северная Корея запустила более двух ракет. Со своей стороны, Южная Корея сообщила, что, по ее данным, с побережья КНДР было запущено три ракеты.

Ракетные испытания КНДР

В последние месяцы Северная Корея, которая находится в международной изоляции и подвергается жестким санкциям, провела уже целый ряд испытаний ракет. Соединенные Штаты предупреждают о вероятности того, что Пхеньян может провести и испытания ядерного оружия – впервые с 2017 года.