По данным Минобороны Японии, Северная Корея произвела со своего побережья запуск как минимум двух баллистических ракет.
КНДР запустила несколько баллистических ракет
Запуск баллистических ракет, произведенный Северной Кореей со своего восточного побережья в среду, 25 мая, является «провокацией, мириться с которой нельзя». Такое заявление сделал в тот же день министр обороны Японии Нобуо Киси.
Выступая перед журналистами, Киси указал, что первая баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, достигла высоты 550 километров и пролетела около 300 километров. Вторая ракета достигла высоты 50 километров и пролетела около 750 километров, добавил он.
По словам главы Минобороны Японии, нельзя исключать, что Северная Корея запустила более двух ракет. Со своей стороны, Южная Корея сообщила, что, по ее данным, с побережья КНДР было запущено три ракеты.
Ракетные испытания КНДР
В последние месяцы Северная Корея, которая находится в международной изоляции и подвергается жестким санкциям, провела уже целый ряд испытаний ракет. Соединенные Штаты предупреждают о вероятности того, что Пхеньян может провести и испытания ядерного оружия – впервые с 2017 года.
Между тем президент США Джо Байден 22 мая, находясь с визитом в Японии, заявил, что не беспокоится по поводу новых испытаний вооружений в Северной Корее. «Мы продумали, как мы будем реагировать на все, что они делают», – заявил тогда американский лидер.