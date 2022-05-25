Энергетическая биржа Nord Pool повысила в мае максимальную цену предложения электроэнергии с 3000 до 4000 евро за мегаватт-час.
Биржа Nord Pool повысила потолок цен на электричество до 4000 евро за мегаватт-час
По оценке экспертов, это повышение, скорее всего, никак не скажется на потребителях, потому что электричество может дорожать до такого уровня только в исключительных случаях, когда на рынке возникает большой дефицит мощностей с необходимостью запустить дорогие газовые резервные электростанции, пишет Rus.ERR.
Повышение ценового потолка произошло автоматически по правилам биржи, потому что во французской ценовой зоне тариф в апреле в течение двух часов приблизился к 3000 евро за мегаватт-час. Согласно постановлению Еврокомиссии, если в той или иной ценовой зоне тариф превышает 60% от установленного максимума, то максимальный тариф необходимо повысить.
Рекордный биржевой тариф в эстонской ценовой зоне был зафиксирован в декабре прошлого года, когда цена на один час превысила 1000 евро. Это произошло на фоне дефицита возобновляемой энергии и нехватки генерирующих мощностей из-за ремонтных работ. В такой ситуации на рынок могут попасть очень дорогие резервные мощности.