Биржа Nord Pool повысила потолок цен на электричество до 4000 евро за мегаватт-час

По оценке экспертов, это повышение, скорее всего, никак не скажется на потребителях, потому что электричество может дорожать до такого уровня только в исключительных случаях, когда на рынке возникает большой дефицит мощностей с необходимостью запустить дорогие газовые резервные электростанции, пишет Rus.ERR.

Повышение ценового потолка произошло автоматически по правилам биржи, потому что во французской ценовой зоне тариф в апреле в течение двух часов приблизился к 3000 евро за мегаватт-час. Согласно постановлению Еврокомиссии, если в той или иной ценовой зоне тариф превышает 60% от установленного максимума, то максимальный тариф необходимо повысить.