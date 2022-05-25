Полиция просит помощи в установлении личности молодого человека, который вчера в Валга ограбил ювелирный магазин.
Ограблен ювелирный магазин: полиция просит помощи в установлении личности преступника
Вчера, 24 мая, около 12:15 в магазин украшений, расположенный на улице Рая в Валга, зашел молодой человек лет 20-ти. Он попросил продавца показать товар, а затем вырывал из его рук поднос с украшениями и побежал в направлении центральной площади Валга. Большую часть украшений грабитель растерял по дороге, точный ущерб уточняется.
На молодом человеке была черная толстовка с капюшоном, имеющая красную надпись на белом фоне, темные штаны, темные кроссовки и черную кепку. Рост злоумышленника составляет 170-175 см, у него худощавое телосложение.
В ходе уголовного производства полиция выяснит точную сумму ущерба и прочие обстоятельства произошедшего.
Тех, кто встретил бегущего из магазина украшений молодого человека, и видел, куда он направился, полиция просит звонить валгаскому следователю по номеру 53435613.