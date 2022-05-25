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Ограблен ювелирный магазин: полиция просит помощи в установлении личности преступника

rus.postimees.ee
Ограблен ювелирный магазин: полиция просит помощи в установлении личности преступника
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Полиция просит помощи в установлении личности молодого человека, который вчера в Валга ограбил ювелирный магазин.

Вчера, 24 мая, около 12:15 в магазин украшений, расположенный на улице Рая в Валга, зашел молодой человек лет 20-ти. Он попросил продавца показать товар, а затем вырывал из его рук поднос с украшениями и побежал в направлении центральной площади Валга. Большую часть украшений грабитель растерял по дороге, точный ущерб уточняется.

На молодом человеке была черная толстовка с капюшоном, имеющая красную надпись на белом фоне, темные штаны, темные кроссовки и черную кепку. Рост злоумышленника составляет 170-175 см, у него худощавое телосложение. 

В ходе уголовного производства полиция выяснит точную сумму ущерба и прочие обстоятельства произошедшего. 

Тех, кто встретил бегущего из магазина украшений молодого человека, и видел, куда он направился, полиция просит звонить валгаскому следователю по номеру 53435613.

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