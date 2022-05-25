Ограблен ювелирный магазин: полиция просит помощи в установлении личности преступника

Вчера, 24 мая, около 12:15 в магазин украшений, расположенный на улице Рая в Валга, зашел молодой человек лет 20-ти. Он попросил продавца показать товар, а затем вырывал из его рук поднос с украшениями и побежал в направлении центральной площади Валга. Большую часть украшений грабитель растерял по дороге, точный ущерб уточняется.