Эстония остается единственной страной Балтии, в которой введены ограничения для геев, желающих быть донорами крови

«Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) не разрешает мне сдавать кровь, если у меня есть постоянные отношения с другим мужчиной. PERH безвыборочно ограничивает донорство крови для все имеющих секс с мужчинами мужчин, допуская до сдачи только тех, у кого с последнего контакта прошло не меньше четырех месяцев. И это происходит вне зависимости от того, насколько рискованный образ жизни ведет человек».

«Введенное PERH ограничение является непропорциональным, неразумным и противоречит современным научным знаниям, а потому носит дискриминирующий характер», - так вначале мая этого года написал канцлеру юстиции член общины LGBT+ и активист Таави Коппель, который еще летом 2018 года поставил перед собой цель выяснить, почему в отношении геев введены ограничения по сдаче крови. В феврале того же года было решено, что имеющие сексуальные отношения с другими мужчинами мужчины не могут быть донорами в течение года после последнего контакта: раньше они не могли ими стать вообще.