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Эстония остается единственной страной Балтии, в которой введены ограничения для геев, желающих быть донорами крови

Александра Саарнийт
Эстония остается единственной страной Балтии, в которой введены ограничения для геев, желающих быть донорами крови
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Ka Eesti LGBT Ühing leiab, et igal juhul tuleb vältida diskrimineerimist, toetuda kaasaegsele teadusele, kehtestada vaid selliseid piiranguid, mis on põhjendatud, läbipaistvad ja proportsionaalsed ning võimalusel hinnata riskikäitumist individuaalselt ja sooneutraalselt.
Ka Eesti LGBT Ühing leiab, et igal juhul tuleb vältida diskrimineerimist, toetuda kaasaegsele teadusele, kehtestada vaid selliseid piiranguid, mis on põhjendatud, läbipaistvad ja proportsionaalsed ning võimalusel hinnata riskikäitumist individuaalselt ja sooneutraalselt. Фото: Sille Annuk

Если в других странах Балтии гомосексуалисты могут быть донорами крови без каких-либо ограничений, то в Эстонии хоть и разрешили мужчинам, имеющим сексуальный контакт с другими мужчинами, сдавать кровь не через год после последнего контакта, а через четыре месяца, но и это вызывает ряд вопросов, пишет Postimees.

«Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) не разрешает мне сдавать кровь, если у меня есть постоянные отношения с другим мужчиной. PERH безвыборочно ограничивает донорство крови для все имеющих секс с мужчинами мужчин, допуская до сдачи только тех, у кого с последнего контакта прошло не меньше четырех месяцев. И это происходит вне зависимости от того, насколько рискованный образ жизни ведет человек».

«Введенное PERH ограничение является непропорциональным, неразумным и противоречит современным научным знаниям, а потому носит дискриминирующий характер», - так вначале мая этого года написал канцлеру юстиции член общины LGBT+ и активист Таави Коппель, который еще летом 2018 года поставил перед собой цель выяснить, почему в отношении геев введены ограничения по сдаче крови. В феврале того же года было решено, что имеющие сексуальные отношения с другими мужчинами мужчины не могут быть донорами в течение года после последнего контакта: раньше они не могли ими стать вообще.

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