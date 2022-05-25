Если в других странах Балтии гомосексуалисты могут быть донорами крови без каких-либо ограничений, то в Эстонии хоть и разрешили мужчинам, имеющим сексуальный контакт с другими мужчинами, сдавать кровь не через год после последнего контакта, а через четыре месяца, но и это вызывает ряд вопросов, пишет Postimees.
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Эстония остается единственной страной Балтии, в которой введены ограничения для геев, желающих быть донорами крови
Эстония остается единственной страной Балтии, в которой введены ограничения для геев, желающих быть донорами крови
«Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) не разрешает мне сдавать кровь, если у меня есть постоянные отношения с другим мужчиной. PERH безвыборочно ограничивает донорство крови для все имеющих секс с мужчинами мужчин, допуская до сдачи только тех, у кого с последнего контакта прошло не меньше четырех месяцев. И это происходит вне зависимости от того, насколько рискованный образ жизни ведет человек».
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